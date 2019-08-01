بركان بحري يتوسع في المحيط الهندي.. ورصد حمم جديدة

يستمر حجم بركان بحري الذي اكتشف في أيار/مايو في مايوت بالازدياد مع رصد حمم جديدة، على ما أفاد علماء لدى عودتهم من مهمة جديدة.

وكان البركان اكتشف خلال مهمة علمية أولى بعد سلسلة هزات في جزيرة مايوت الفرنسية في المحيط الهندي في أيار/مايو 2018.

وخلال مهمة علمية رابعة لتقييم تطور البركان، لاحظ العلماء سيلا جديدا من الحمم بعد اكتشاف أول في حزيران/يونيو.

وشدد العلماء على أن حجم البركان يكبر. وأفادت إيزابيل ثينون عالمة الجيوفيزياء: "لقد تغير قليلا وزاد عرضه لكن ارتفاعه لم يتغير".

وأشارت ناتالي فوييه عالمة الفيزياء في "معهد فيزياء العالم" في باريس إلى عدم حصول تطور على مستوى خطر وقوع زلازل الذي تراجع في الأشهر الأخيرة.