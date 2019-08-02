بكتيريا مقاومة للعقاقير تنتشر في مترو لندن ومستشفياتها

رصد علماء بكتيريا مقاومة لعدد من العقاقير في ماكينات صرف آلية ومصاعد بشبكة قطارات الأنفاق ومراكز تسوق ومستشفيات في العاصمة البريطانية لندن قالوا إنها تشكل خطرا محتملا على الصحة العامة.

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وقالت هيرمين مكرتشيان، المتخصصة في علوم الطب الحيوي في جامعة شرق لندن والتي شاركت في قيادة البحث، إن النتائج التي نشرت في دورية "ساينتفك ريبورتس" أمس الخميس تشير إلى مستويات "مقلقة" لبكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية.

وأضافت: "الأماكن العامة التي تشكل جزءا من حياتنا اليومية يمكن أن تكون مخازن للبكتيريا المقاومة للعقاقير". وأوضحت أن المستويات التي رصدت "دليلا آخر على أن تدابير مكافحة العدوى سواء في المستشفيات أو في الأماكن العامة تفشل في الحد من انتشار البكتيريا المقاومة للعقاقير".

وجمع فريق البحث 600 عينة من بكتيريا تعرف باسم "المكورة العنقودية" من الأماكن العامة والمستشفيات في شرق وغرب لندن، 281 منها مقاومة للعقاقير.

ومن بين المناطق التي جمعت منها العينات مقابض أبواب دورات المياه، والصنابير، ومقاعد المراحيض، وأسوار السلالم المتحركة.