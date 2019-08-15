علماء ناسا يحلقون فوق غرينلاند لرصد ذوبان أنهار جليدية

يحلق علماء وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" في أجواء جزيرة غرينلاند في مهمة لرصد ذوبان الأنهار الجليدية.

وشهدت غرينلاند ذوبانا في الأنهار الجليدية بشكل أسرع في العقد الماضي وخلال هذا الصيف، إذ رصدت اثنتان من أكبر عمليات الذوبان المسجلة منذ عام 2012.

الاحتباس الحراري هو السبب الرئيسي، لكن العلماء يريدون معرفة كيف يحدث هذا.

ويؤدي الهواء والماء الأكثر دفئا في غرينلاند إلى فقد مليارات الأطنان من الجليد يوميا في فصل الصيف.

موضوع يهمك هبطت طائرة ركاب اضطرارياً في حقل خارج أحد مطارات موسكو، ما أسفر عن إصابة 23 شخصاً على الأقل، وفقا لمسؤولين روس.في... طيور تجبر طائرة ركاب روسية على الهبوط.. وتخلف 23 مصاباً العرب و العالم

وقام فريق من العلماء والمهندسين على متن طائرة أبحاث هذا الأسبوع بعمليات فحص في الجليد للمساعدة في معرفة السبب الأكبر.

وإذا لعبت المياه دورا أكبر مما يظن العلماء، فقد يعني ذلك أن منسوب مياه البحار سوف يرتفع بشكل أسرع من المتوقع.