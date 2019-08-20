سفينة فضاء هندية تبحث عن ماء على القمر

بدأت سفينة الفضاء الهندية غير المأهولة التي أطلقت الشهر الماضي في الدوران في مدار القمر قبل هبوطها على الجانب البعيد منه بحثا عن ماء.

وقالت منظمة أبحاث الفضاء الهندية الثلاثاء إنها حركت سفينة الفضاء تشاندرايان (سفينة القمر باللغة السانكريتية) في مدار القمر.

وستستمر سفينة الفضاء في الدوران حول القمر في مدار ضيق لتصل إلى مسافة 100 كيلومتر من سطح القمر.

ثم سينفصل الجزء الخاص بالهبوط عن الجزء الخاص بالدوران في المدار، وسيستخدم وقود صواريخ لوقف محاولاته للهبوط في الجزء الجنوبي القطبي من القمر في 7 سبتمبر/أيلول.

وسيجري البحث عن مخزونات مياه أكدت بعثة قمر هندية سابقة وجودها.

وقال علماء إن مخزونات المياه ربما تجعل من القمر محطة جيدة للتزود بالوقود في رحلات فضائية قادمة.