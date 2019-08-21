قارب ذاتي القيادة لمكافحة القرصنة وجمع المعلومات

يمكن استخدام قارب الدوريات البحرية طراز "باسيفيك 950" في مهام مكافحة القرصنة ومراقبة الحدود وجمع المعلومات الاستخباراتية والأمن البحري، وهو قارب ذاتي القيادة يمكنه العمل بشكل متواصل لمدة تصل إلى 10 أيام، أو تغطية 300 ميل بحري (556 كم) بينما يبحر على سرعة عالية.

ويحمل القارب نظام أسلحة مدمجا عيار 12.7 ملم، إلا أن موقع "New Atlas"، الذي نشر المعلومات عن القارب، أوضح أن منظومة الأسلحة تحتاج إلى تدخل بشري لتشغيلها والتحكم فيها عند الحاجة.

وقامت البحرية الملكية البريطانية بإجراء تجارب على مدى السنوات القليلة الماضية من خلال دمج المزيد من المركبات ذاتية القيادة في أساطيلها وتخطيط المهام، سواء كمركبات يتم تشغيلها بشكل منفرد أو كجزء من المهام المنسقة.

وظهر القارب Pacific 950، المطاطي القابل للنفخ، لأول مرة في إطار تدريبات "المحارب ذاتي التحكم"، التي أجريت عام 2016، قبالة ساحل اسكتلندا.

وأعلنت شركة BAE مؤخراً أنها استكملت سلسلة من التجارب التي تثبت قدرات ذلك القارب، والتي تشمل استقلالية رحلات دورياته البحرية، التي تصل إلى 10 أيام قبل الحاجة لإعادة التزود بالوقود، أو ما يصل إلى 300 ميل بحري (556 كم) بسرعة تصل إلى 45 عقدة.

كما تسمح الكاميرا المستقرة وأنظمة التصوير الحراري على القارب بالقيام "بمهام معقدة ومتعددة المراحل" مع توفير تدفق للمعلومات إلى قاعدة التحكم في الوقت الفعلي، لموافاة قادة العمليات البحرية بكل ما يحتاجون إليه من بيانات ومعلومات دون أن يضطروا إلى تسيير دوريات مأهولة ربما تؤدي إلى تعريض البحارة للأذى.

ومن المقرر أن يتم إجراء مزيد من التجارب في الأشهر القادمة لاختبار قدرة القارب ذاتي القيادة على الاندماج مع الأنظمة الأخرى المستخدمة في إدارة المعارك القتالية حالياً. كذلك من المتوقع أن ينطلق القارب Pacific 950 في رحلة أخرى، في وقت لاحق من العام الحالي إلى البرتغال، للمشاركة في مناورات الناتو REPMUS.