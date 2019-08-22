روسيا تطلق أول روبوت يحاكي دور رواد الفضاء

أطلقت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، اليوم الخميس، مركبة "سويوز إم سي -14" وعلى متنها أول روبوت يحاكي دور رواد الفضاء ويحمل اسم "فيودور".

ووفقا للتصنيف الدولي فإن "فيودور" يعتبر رائد فضاء، بما أنه تجاوز حدود الفضاء على ارتفاع 100 كيلومتر فوق الأرض، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الروسية "نوفوستي".

وأوضح مدير مركز إعداد رواد الفضاء، أندريه كوريتسين، أن الرجل الآلي "فيودور" سيكون مساعداً لرواد الفضاء، لكن لا يمكنه الآن أن يحل محلهم.

وقد عملت شركة "أندرويد تكنيكا" الروسية على تصنيع "فيودور" على هيئة إنسان وذلك بطلب من وزارة الطوارئ الروسية.