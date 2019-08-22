مركبة روسية إلى الفضاء.. عليها روبوت و"صديقته"!

أطلقت مركبة فضائية روسية غير مأهولة من مركز "بايكونور كوزمودروم" الفضائي بكازاخستان في إطار رحلة تجريبية.

وانطلقت المركبة "سويوز إم إس-14" من الموقع رقم 31 في المركز، وتهدف للتحقق من توافق إمكانياتها الداعمة الجديدة، حيث ستستخدم لنقل أطقم وإمدادات إلى المحطة الفضائية الدولية بداية من عام 2020.

وستصل المركبة في غضون يومين إلى محطة رسوّ آلية. وعلى المركبة روبوت يدعى "فيودور" وهو ليس بمفرده بل سترافقه صديقته التي تدعى، ماروسيا، وهي دمية ترتدي بزة فضائية.

ولا يوجد أي شخص على متن المركبة، لكنها تُستخدم بدلاً من ذلك لنقل 658 كيلوغراماً من الإمدادات إلى طاقم المركبة الفضائية "إكسبيديشن 60" المتواجدة حالياً في الموقع المداري.

ستعود المركبة سويوز في السادس من أيلول/سبتمبر المقبل، وستهبط في كازاخستان.