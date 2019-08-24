بمواصفات بشرية.. روبوت روسي يبدأ مهمته الرسمية بالفضاء

في رحلة تدوم أسبوعين، بدأ الروبوت الروسي (فيدور FEDOR)، الذي يشبه البشر حجما وشكلا، مهمته في الفضاء الخارجي لاختبار مهاراته.

انطلق فيدور إلى محطة الفضاء الدولية بغرض تحقيق مهمة رئيسية قد تصعب على البشر، وهي استخدامه في عمليات تمثل خطرا على الأشخاص على متن مركبات الفضاء وفي الفضاء.

كما أنه أول روبوت بمواصفات شبيهة بالبشر ترسله روسيا إلى الفضاء، إذ يقترب حجمه من حجم شخص بالغ، والأهم أنه يتمتع بقدرة تمكنه من محاكاة حركات جسم الإنسان.

موضوع يهمك أطلقت مركبة فضائية روسية غير مأهولة من مركز "بايكونور كوزمودروم" الفضائي بكازاخستان في إطار رحلة تجريبية.وانطلقت المركبة... مركبة روسية إلى الفضاء.. عليها روبوت و"صديقته"! علم

بدأت الرحلة من قاعدة روسية، ووضع الروبوت في مركبة غير مأهولة، تضم إمدادات طبية ومواد غذائية للطاقم في محطة الفضاء الدولية.

هذه التجربة الأولى بالنسبة لروسيا، سبقتها أخرى أميركية، إذ أطلقت ناسا الروبوت (روبونوت 2)، وهو الآخر يحمل مواصفات بشرية إلى الفضاء في عام 2011 للعمل في الأجواء التي تنطوي على مخاطر.