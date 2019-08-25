جديد عالم الروبوتات.. طيران وجراحة

شهد مؤتمر الروبوت العالمي لعام 2019، الذي شارك فيه وفود وعارضون وشركات من 22 دولة، ويختتم أعماله اليوم الأحد في العاصمة الصينية بكين، سلسلة من المعارض والمسابقات بين المبتكرين والمخترعين، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

جراح آلي تخصص مخ وأعصاب

وناقش المؤتمر أحدث تقنيات الإنسان الآلي والاستخدامات المبتكرة، منها إجراء الروبوت لجراحات مخ وأعصاب بالغة الصعوبة والتعقيد. كما أقيم على هامش المؤتمر سلسلة من المعارض الخاصة بالروبوتات الجديدة، التي تقدم خدمات لوجستية طبية وأخرى متعددة الأغراض، توظف الذكاء الصناعي المتقدم. كذلك تم إجراء 4 مسابقات في الابتكار والإبداع بمشاركة نحو 4500 متسابق محترف.

أكثر من 700 روبوت

وشهدت المناسبة التكنولوجية السنوية عرض أكثر من 700 روبوت متخصص في أكثر من 21 تطبيقاً صناعياً، من إنتاج شركات عالمية كبرى. وبرز بين المشاركين في المعرض شركة HRG Robotics، التي قامت بإزاحة الستار عن منتجات قامت بتصنيعها بالمشاركة مع العديد من الشركات الصاعدة الواعدة، إضافة إلى شركة Festo الألمانية، التي عرضت ابتكارها الجديد "سمارت بيرد"، المستوحى من نورس الرنكة ويحاكي تحليق الطيور.

ويعد "سمارت بيرد" الدرون الأخف وزناً حيث لا يزيد عن 450 غراماً، ويمكنه الإقلاع والتحليق والهبوط بقوة اندفاع يتم توليده من خلال حركة الأجنحة، والتي تستهلك طاقة لا تزيد عن 23 واط، بما يصل إلى نصف ما تستهلكه بعض أجهزة الكمبيوتر المحمولة.

الكلب الآلي لايكاغو

واستضاف المعرض أيضاً شركة Unitree Robotics، التي شاركت بالروبوت "لايكاغو"، وهو المنافس الصيني للكلب الآلي من إنتاج شركة بوسطن ديناميكس الأميركية.

وتم تسمية "لايكاغو" نسبة إلى الكلبة "لايكا"، أول حيوان على الإطلاق يتم إطلاقه في رحلة فضائية عام 1957. ويبلغ طول لايكاغو 56 سنتمتراً وعرضه 35 سنتمتراً وارتفاعه 60 سنتمتراً كما يمكن طيه في حقيبة. يزن 22 كيلوغراماً ويمكن تشغيله لمدة ساعتين إلى 3 ساعات بعد شحنه بالكامل.