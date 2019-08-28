كويكبان كبيران يقتربان من الأرض بهذا اليوم..فهل من خطر؟

ذكرت وكالة الفضاء الأميركية ناسا أن اثنين من الكويكبات الكبيرة سوف يقتربان في وقت واحد من الأرض يوم 14 سبتمبر/أيلول القادم.

في التفاصيل، أشارت الوكالة إلى أن قطر أحد الكويكبات 2000QW7 ، يتراوح بين 290 و650 متراً، وهو أعلى من برج تلفزيون أوستانكينو (540 متراً). وسيقترب من الأرض على مسافة 5.3 مليون كيلومتر.

في اليوم ذاته، أكدت الوكالة أن الكويكب 2010CO1 الذي يبلغ قطره 120 إلى 260 متراً سوف يقترب من الأرض بنفس المسافة تقريبًا.

مليون كيلومتر

وقد سبق أن ذكر أنه في 28 أغسطس/آب، سيقترب الكويكب 2019 OU1 من الأرض على مسافة مليون كيلومتر.

من جهة أخرى، طمأن العلماء أنه ليس هناك خطر في اصطدام "QW7 2000" بكوكبنا، ومع ذلك، هناك بعض العوامل التي يمكن أن تحرض النيزك على تغيير مساره بشكل خطير ما يسبب التصادم.

يذكر أن الكويكب 2000 QW7 يدور حول الشمس، ومع ذلك، فإنه يقترب من الأرض أحيانا.

كما يتوقع اقترابه بعد 14 سبتمبر/أيلول، في المرة القادمة يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول 2038، بحسب مجلة "لايف سيانس".