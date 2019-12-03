تحديد موقع تحطم مركبة فضائية هندية

ذكرت وكالة ناسا أنها اكتشفت بقايا مركبة هبوط فضائية هندية تحطمت على سطح القمر في سبتمبر/أيلول الماضي.

وأصدرت وكالة الفضاء الأميركية صورة توضح موقع تحطم المركبة، وبعض الأنقاض، وقالت إن مهندسا هنديا ساعدها في تحديد الموقع.

وقال المهندس شانموغا سوبرامانيان إنه فحص صورة لوكالة ناسا في وقت سابق لتحديد موقع الحطام.

وفقدت وكالة الفضاء الهندية اتصالها بالمركبة الفضائية "فيكرام" بعد سقوطها أثناء توجهها إلى القطب الجنوبي للقمر للبحث عن دلالات وجود مياه.

ولو نجحت عملية الهبوط، لكانت الهند الدولة الرابعة التي تهبط لها سفينة فضائية على سطح القمر.