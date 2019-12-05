"ناسا" تنشر صورة مذهلة لصواعق البرق تحت درب التبانة

نشرت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" صورة لظاهرة طبيعية مذهلة تحت مجرة درب التبانة.

والتقطت صورة صواعق البرق تحت درب التبانة، من قبل المصور إيفان بيدريتي، في الطرف الجنوبي لجزيرة سردينيا الإيطالية في يونيو الماضي، إلا أن ناسا قامت بنشرها بشكل مفاجئ حديثا في موقع "صورة اليوم الفلكية" الذي تشرف عليه الوكالة وجامعة ميشيغان التقنية وفق ما نشرته صحيفة "ميرور".

وقالت ناسا عند وصفها للصورة: "الصخور والشجيرات الأمامية تقع بالقرب من منارة كابو سبارتيفينتو الشهيرة، والكاميرا موجهة جنوبا نحو الجزائر في إفريقيا".

وأضافت أن هناك عاصفة رعدية عبر البحر الأبيض المتوسط، أطلقت صواعق كهربائية في غضون 25 ثانية، تجمعت معا من خلال هذه الصورة واسعة الزاوية، بينما تتناثر النجوم في السماء في مجرة درب التبانة.