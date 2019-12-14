شاهد الضوء ينقلب في الأفق وتظهر 3 شموس بدلاً من واحدة

ظاهرة عاينها الفيلسوف اليوناني أرسطو بنفسه، وكان أول من كتب عنها قبل 2300 عام، تكررت الخميس في سماء مدينة Khorgas المجاورة في الشمال الصيني للحدود مع كازاخستان، حيث انقسم ضوء الشمس مع اقتراب الغروب وتكونت بانقلابه كتلتان من الوهج اللامع، فظهر الأفق كأن فيه 3 شموس معلقة في كبد الأفق كالمصابيح، في ظاهرة معروفة باسم Sun Dog للفلكيين، ويعتبرونها طبيعية ونادرة، إلا أنها شغلت بال السكان، فأسرع بعضهم يصورون بهواتفهم المحمولة "شمسين" تظهران إلى يمين ويسار الحقيقية.

وشرحوا في ما نقلته الوكالات عن وسائل إعلام صينية، نقلت بدورها ما نشرته عن فلكيين صينيين، بأن ضوء الشمس مر عبر بلورات الجليد المحملة في السحاب بطريقة معينة، لا تحدث إلا نادرا، فولد "وهم بصري" من خداع البصر، وبدت في الأفق حزمتا ضوء من زواية رؤية معينة أيضا، فتحول المشهد إلى ما يشبه غروب 3 شموس معاً، وهو ما نراه في فيديو تعرضه "العربية.نت" الآن، ونجد فيه أن التمييز صعب لمعرفة الشمس الحقيقية من المولودة بفعل خداع البصر، وهي أيضاً ظاهرة فلكية يسمونها Parhelion تولد بحدوثها "شمس كاذبة" بسبب انكسار الضوء في صفائح بلورات الثلج الموجودة في سحب رقيقة عالية أو بطبقات السحب الرقيقة البيضاء أثناء الطقس البارد جداً.

وسبق لوكالة NASA الأميركية، أن نشرت معلومات عن ظاهرة Sun Dog في موقها الإلكتروني، وقالت فيها إن ما يظهر منها هو هالات من الضوء تشكلها بلورات جليدية على شكل صفيحة تنجرف من الأعالي، كما كأنها أوراق الأشجار المرفرفة، وهو ما عاينه أرسطو وكتب عنه، وقال: شمسان وهميتان ظهرتا من الشمس الحقيقية، وتبعتاها حتى الغروب" ولاحظ أن "الشمسين" تكونان على مستوى الحقيقية، لا أعلى ولا أسفل منها، وفقاً للوارد في موقع LiveScience الإخباري العلمي.