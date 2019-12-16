الروبوت صوفيا: نقوم بمهام يرفضها الإنسان لتحسين حياته

كشفت الروبوت صوفيا أن الروبوتات يمكن أن تساهم في تحسين الخدمات المقدمة للبشرية، وتحقيق الأهداف التي يمكن في النهاية توفير البيئة والمناح المناسب للعمل والإبداع.

وقالت في كلمة لها بجلسة الذكاء الاصطناعي بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ اليوم الاثنين في مدينة شرم الشيخ بمصر وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الروبوتات تعزز وتحسن مجال تقديم الخدمات للبشر ووفق آليات إبداعية وتكنولوجية يندر فيها الخطأ.

وأضافت أن الروبوتات تعمل في مجالات عدة أبرزها المدن الذكية والتعليم والطاقة والزراعة، ولكنها تحتاج إلى وضع الأهداف وتحديدها والحذر عند صناعتها بشكل كامل حتى تتحلى بالأخلاق.

مهام يرفضها الإنسان

وكشفت أن الروبوتات يمكن أن تحقق الأهداف المرجوة منها، وكذلك تقديم المهام التي يرفض الإنسان القيام بها، مشيرة إلى أن الروبوتات يمكن أن تقوم بعملية التحليل للبيانات والمعلومات، والعمل في بيئات مختلفة من دون التأثير على الجودة ودون أي عراقيل.

وقالت إنها تنام في وقت مبكر وتستيقظ مبكرا وتعمل بشكل فعال، مؤكدة أن الذكاء الاصطناعي يمكن استخدامه وبشكل رائع في تحليل البيانات وتحقيق الأهداف وتعزيز القدرات الإبداعية والإنتاجية.

وأكدت صوفيا أنها تبلغ من العمر 3 سنوات وسعيدة بتواجدها في منتدى شباب العالم وتتطلع للجلسات وتشارك فيها لتقديم الرؤية الخاصة بها، مشيرة إلى أنها صناعة أنتجتها شركة "هانسون روبوتكس" لكي تعمل كسفير اجتماعي آلي بشري.