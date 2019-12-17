أوروبا ترجئ إطلاق مهمة لدراسة كواكب نظم شمسية

أرجأ مسؤولو فضاء أوروبيون، الثلاثاء، إطلاق مهمة تستغرق 3 سنوات لدراسة كواكب في نظم شمسية أخرى، قبل أقل من ساعة من الموعد المقرر للإطلاق.

وأعلنت وكالة الفضاء الأوروبية أن إطلاق مهمة "كاراكتاريزينغ اكسو بلانيتس ساتلايت" من كورو بغويانا الفرنسية، سيتم إرجاؤه يوما واحدا على الأقل.

وكتب غونتر هاسينغر، مدير الوكالة، على تويتر أن "خطأ في البرمجيات في المرحلة الأعلى" من صاروخ سويوز هو المسؤول عن الإرجاء.

وأضاف: "لن نقوم بأي مخاطرة في هذه المهمة المعقدة"، وطلب من الجمهور "تمنيات بالتوفيق في الغد" في نفس التوقيت.

وستركز المهمة على 100 من بين 4000 كوكب خارج النظام الشمسي حتى الآن، لتحديد ما إذا كان من الممكن الحياة على كوكب يشبه الأرض، بحسب ما ذكر عالم الفلك السويسري الفائز بجائزة نوبل، ديدييه كويلوتس.

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وقال: "نحن نظام شمسي واحد ضمن العديد منها. الأمر كله يتعلق بموقعها في الفضاء ومحاولة فهم ذلك".

وسيقوم تلسكوب فضائي بتحليل كثافة الكواكب الأخرى، وتحديد ما إذا كان يحيط بها غلاف جوي، وفق كويلوتس، الذي علق: "لا نعلم شيئا، باستثناء أنها هناك".

وسيركز التلسكوب على النجوم المضيئة لتحديد حجم الكواكب وهي تمر أمام النجم الذي يستضيفها.