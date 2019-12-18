أكثر الأيام حرارة على الإطلاق بأستراليا.. كم بلغت؟

شهدت أستراليا أشد أيامها حرارة على الإطلاق. ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة مع موجات حارة تشهدها معظم أنحاء البلاد.

وذكر مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي أن متوسط درجة الحرارة في جميع أنحاء البلاد بلغ 40.9 درجة مئوية أمس الثلاثاء، ما تجاوز الرقم القياسي البالغ 40.3 درجة مئوية في 7 يناير/ كانون الثاني عام 2013.

"هناك كتلة هواء ساخنة شديدة للغاية. تشير الأرقام الأولية إلى أن الأمس كان أشد الأيام حرارة، متجاوزاً الرقم القياسي المسجل في عام 2013"، وفقاً لما ذكرته خبيرة الأرصاد، ديانا إيدي، في بيان اليوم الأربعاء.

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قال مكتب الطقس إن درجات الحرارة في جنوب ووسط أستراليا يوم الخميس قد تصل إلى ما بين 8 و 16 درجة أعلى من المعتاد.

وارتفعت درجات الحرارة يوم الأربعاء إلى 47.7 درجة مئوية (118 فهرنهايت) في بيردزفيل، كوينزلاند، 46.9 درجة مئوية (116 فهرنهايت) في ماندورا، أستراليا الغربية ومستويات مماثلة في جنوب ووسط أستراليا.

كانت أعلى درجة حرارة مُسجلة بشكل موثوق في أستراليا 50.7 درجة مئوية في يناير/ كانون الثاني عام 1960 في بلدة أودناداتا الصحراوية الواقعة في المناطق النائية جنوب أستراليا.

كما تزيد درجات الحرارة المرتفعة والرياح القوية حرائق الغابات في جميع أنحاء أستراليا، بما في ذلك أكثر من 100 حريق في ولاية نيو ساوث ويلز، وتسببت الحرارة والدخان في زيادة حالات الدخول إلى المستشفى.

ومن المتوقع انخفاض درجات الحرارة بداية من يوم الجمعة.