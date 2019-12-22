كيف تزيد شحن بطاريات الدراجات الكهربائية بنسبة 50%؟

ابتكر أسلوب جديد لشحن بطاريات نموذج أولي من دراجة نارية كهربائية حيث يتم توليد الطاقة من المكابح الخاصة بالدراجة بما يساعد على زيادة مداها لأكثر من 50% بالمقارنة مع الدراجات الكهربائية الأخرى، وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

سرعات فائقة

يطلق اسم Nawa Racer على الدراجة الكهربائية الجديدة الفرنسية الصنع، ومن المقرر أن يظهر نموذجها الأولي في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2020 الشهر القادم. تم تجهيز الدراجة بمحرك قوة 99 حصانًا يسمح لها بالانتقال من سرعة 0 إلى 100 كم/ساعة في أقل من 3 ثوان، وتعمل بطاقة مستمدة من حزمة بطاريات ليثيوم بقوة 9 كيلووات/ساعة.

نظام فريد من نوعه

ولكن ما يميز الدراجة الجديدة هو نظام المكثف الكهربائي الفائق، الذي يعمل كمصدر ثانوي للطاقة للمحرك وهو تقنية فريدة من نوعها وتم تثبيتها بأناقة فوق البطارية. يساعد النظام المبتكر على بلوغ الدراجة نطاق أقصى يصل إلى 115 كلم أكثر من الدراجة طراز LiveWire المتوقع أن تنتجها شركة هارلي ديفيدسون.

حل لمشكلة إعادة الشحن

يلتقط المكثف الطاقة الكهربائية الإضافية من خلال استغلال الطاقة التي تتولد عند استخدام مكابح الدراجة. وعلى عكس بطاريات الليثيوم التقليدية، التي تعد بطيئة في إعادة الشحن والتي يعيبها العدد المحدود للمرات التي تستطيع فيها خلاياها تفريغ الطاقة قبل أن تنفد، يمكن شحن المكثفات الفائقة بسرعة وبشكل متكرر وبمجرد تفريغ كميات صغيرة من الكهرباء واستهلاك الحد الأدنى منها.

ويعد الابتكار الجديد مصدرًا مثاليًا للطاقة أثناء القيادة داخل المدن، حيث سيدعم التوقف المتكرر والضغط على المكابح شحن بطاريات الليثيوم التقليدية.

نموذج للإلهام فحسب!

ويقول أولريك غريب من شركة Nawa إن الشركة لا تعتزم طرح النموذج الأولي في الأسواق، ولكنها تأمل في أن تلهم شركات تصنيع الدراجات النارية الأخرى لتطبيق نظام المكثف الفائق، الذي يضيف مبلغا ضئيلا لتكلفة إنتاج الوحدات لكنه يوفر الكثير من الوقت والمال في الاستخدام والصيانة وإعادة الشحن. ويوضح غريب قائلا: "إذا تم تقليل حجم البطارية مع إضافة مكثف فائق، فإنه من المحتمل أن تكون حزمة الطاقة الكهربائية أقل تكلفة".

وابتكرت Nawa نظام الطاقة الخاص بالدراجة الكهربائية، أما التصميم الشامل، بما في ذلك العجلة الخلفية المستقلة المميزة فمن تصميم Envisage Group.