بقع حمراء في المحيط الهادي تربك العلم!

بقعة حمراء عميقة وضخمة، ممتدة على مساحة مليون كيلومتر مربع، أي حوالي 4 أضعاف مساحة نيوزيلندا، ظهرت مؤخراً على الخرائط الحرارية للكرة الأرضية، في المحيط الهادئ، قبالة شواطئ نيوزيلندا الشرقية.

ويعتقد أحد العلماء البارزين أنه من المرجح أن تكون الأعاصير المضادة سببا في ارتفاع في درجة حرارة الماء بحدود 6 مئوية فوق المعدل الطبيعي، من خلال بقعة المياه الضخمة في المحيط شرقي نيوزيلندا، حيث قال رئيس قسم الجغرافيا والبيئة وعلوم الأرض بجامعة فيكتوريا في ويلنغتون، جيمس رينويك، إن ارتفاع درجة الحرارة بالقرب من أرخبيل جزر تشاتام قليل السكان كان ملحوظا، وظل يرتفع لعدة أسابيع.

بدورها نشرت صحيفة "غارديان" البريطانية عن رينويك قوله: "عادة ما تكون درجات الحرارة هناك حوالي 15 درجة مئوية، ولكنها في الوقت الحالي تبلغ حوالي 20 درجة مئوية"، مضيفا أن بقعة المياه الساخنة يمكن أن ترتبط بارتفاع انبعاثات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، نتيجة التغيّر المناخي.

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أمر غير معتاد

كما توقع رينويك أن ترجع تلك الظاهرة إلى التقلب في حالة الطقس، أي نظام ضغط عال قوي ونقص في الرياح، مشيرا إلى أنه "ليس من غير المألوف رؤية بقع من المياه الدافئة قبالة نيوزيلندا، ولكن هذا الارتفاع البالغ 4 أو 5 أو 6 درجات، أمر غير معتاد".

وأضاف: "من المحتمل أن تكون طبقة رقيقة جدا من المحيط الهادئ قد ارتفعت درجة حرارتها ولم تكن هناك رياح لتبريدها لعدة أسابيع".

"أعاصير مضادة"

يشار إلى أن "الأعاصير المضادة" تتشكل عندما تبرد كتلة من الهواء وتتقلص وتصبح أكثر كثافة، مما يزيد من وزن الغلاف الجوي وضغط الهواء السطحي.

وأوضح رينويك أن زيادة حرارة المحيط على مدى فترة قصيرة قد تكون صعبة على الحياة البحرية إذا ما اقتربت من السطح، ذلك أن درجات حرارة المحيط تكون أقل عرضة للتغيرات الحادة من درجات الحرارة على الأرض بسبب كمية الطاقة اللازمة لتسخين مساحة كبيرة من الماء، لافتا أن العلماء سيدرسون الارتفاع في الأسابيع المقبلة لاكتساب مزيد من المعلومات حول سببها وتأثيرها المحلي.