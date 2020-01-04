تعرف على الكرسي المتحرك الكهربائي المستقبلي S-Pod

كشفت شركة سيغواي Segway عن الكرسي المتحرك الكهربائي المستقبلي للأشخاص الذين لا يحتاجون إلى كرسي متحرك المسمى S-Pod الذي يمكن أن تصل سرعته إلى 38 كيلومتراً في الساعة.

وهو عبارة عن مركبة ذاتية التوازن مصممة للجلوس أثناء التنقل داخل الأماكن المغلقة مثل المطارات والمتنزهات والمجمعات التجارية.

وتعد أحدث مركبة ذاتية التوازن من Segway عبارة عن كرسي متحرك بعجلتين على شكل بيضة، والذي يهدف للسماح للناس بالجلوس أثناء التنقل بسهولة في جميع أنحاء الحرم الجامعي والمدن الترفيهية والمطارات وربما حتى المدن.

التوازن الذاتي

ويتم تشغيل S-Pod بواسطة تقنية التوازن الذاتي الجيروسكوبية نفسها مثل أجهزة Segway التقليدية، لكن على عكس أجهزة Segway التقليدية، التي يتم التحكم فيها عن طريق إمالة الجسم إلى الأمام والخلف وعلى الجانبين، فإنه يتم التحكم في S-Pod باستخدام ذراع تحكم صغيرة على الجانب الأيمن من المقعد.

وتقول Segway إن تقنية التوازن الذاتي الخاصة بها ستحافظ دائمًا على مستوى كرسي S-Pod وإن نظام العجلتين يسمح بتغييرات سريعة في الاتجاه حتى أثناء توقف الكرسي، وهناك ثلاث عجلات صغيرة مرئية على الجانب السفلي من الكرسي لتحريك S-Pod أثناء عدم تشغيل المحرك.

وأوضحت Segway أنها استوحت فكرة الكرسي المتحرك المستقبلي S-Pod من فيلم العالم الجوراسي Jurassic World، مشيرة إلى أن كرسي S-Pod الآن ذو التوازن الذاتي سيظهر لأول مرة في الربع الثالث من عام 2020، وأنها تخطط لبيعها للجمهور بعد ذلك، دون أن تذكر Segway سعر الكرسي.

يذكر أن الكرسي المتحرك الكهربائي المستقبلي يعد واحدًا من عدد من المركبات الكهربائية التي ستكشف عنها شركة Segway المملوكة من قبل الشركة الصينية Ninebot خلال فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية السنوي CES 2020 في الأسبوع القادم في لاس فيغاس.