قريباً.. حاسة اللمس تغزو لوحاتنا الرقمية وهواتفنا الذكية

يعمل فريق مخترعين فرنسي على تطوير طريقة لانخراط حاسة اللمس في عالم التكنولوجيا.. نظام لمسي متطور يرافق حاستي السمعِ والنظر في عالم التكنولوجيا، قد يكون مفيدا جدا في مجالات الطب والطيران والتسوقِ الإلكتروني والمصارف. فكل ما يشاهد الشخص ويسمع على هاتفه الذكي أو حاسوبه سوف يلمسه.

الاختراع يحمل اسم "هابتيك"، ويقول أحد أعضاء فريق المخترعين إن هذا الاختراع مفيد وعالي الجودة، فكل مرة يحب الشخص شراء قطعة أزياء يود لمسها والتأكد من جودة قماشها، هذا الابتكار الذي سيرى النور بعد أعوام قليلة سوف يقوم بتأمين تلك الحاسة للشخص.

يرى جيل مايير، مدير المشروع، أن حاسة اللمس قليلة الاستعمال في أيامنا هذه، خصوصا في عالم التكنولوجيا، بالرغم من أن هذه الحاسة الأسرع وصولا لدماغ الإنسان، وعلينا الاستفادة منها في حياتنا العملية والخاصة.

الكثير من الشركات اليوم تعمل على انخراط حاسة اللمس في السلع التي تُقدم لزبائنها، خصوصا في عالم الواقعِ الافتراضي، والألعاب الإلكترونية وكذلك في عالم الطب، فالذبذبات تقلل من أعراض مصابي مرض باركنسون.

هذه التقنية ستغزو هواتفنا الذكية ولوحات قيادة السيارات.

خلال 5 أعوام طريقة تُقرب العالم الواقعي بالافتراضي في عالم يشهد تطورا كبيرا في مجال الذكاء الاصطناعي.