عزيزي سائق السيارة.. اجلس حيثما شئت وانظر باتجاه ما يعجبك

ظهرت أحدث صيحات تكنولوجية في عالم وسائل المواصلات سواء برية أو بحرية أو جوية في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES في لاس فيغاس هذا العام.

بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عرضت شركات من جميع أنحاء العالم مركباتها المستقبلية، التي وصل بعضها إلى حد الغرابة في الأفكار والمفاهيم من خلالها تزويدها بتقنيات متطورة مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة الكهربائية وقدرات التحكم الذاتي.

النجم المتألق

اشتملت أجنحة المعرض على العديد من الأفكار والتقنيات المستقبلية القابلة للتطبيق. ولكن مازالت تكنولوجيا التحكم الذاتي هي النجم الصاعد المتألق لهذا العام أيضا، حيث برزت سيارة هوندا المذهلة لتجتذب أضواء العرض في الحدث العالمي، الذي تستضيفه لاس فيغاس سنويا.

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عجلة قيادة مستقبلية

كشفت شركة صناعة السيارات اليابانية النقاب عن مفهوم القيادة المعزز، الذي يجمع بين العديد من تقنيات القيادة الجديدة المصممة لمساعدة السائقين على التبديل بسلاسة بين الوضعين اليدوي والتحكم الذاتي، بما في ذلك عجلة القيادة القابلة للنقل، والتي تستخدم أيضا كأداء تحكم في السرعة وضغط المكابح.

أما ميزة القابلة للنقل فهي ترتبط بموقع السائق أي أنه يمكن بالنقر المزدوج على الجزء العلوي من عجلة القيادة أن يتم نقلها من يسار السيارة إلى المنتصف أو الجانب الأيمن، حيث يجلس السائق، بما يعني أنه لم يعد شرطاً أن يجلس من يتولى القيادة في المقعد الأمامي في الجهة اليسرى أو اليمنى للسيارة.

قراءة عين السائق

ربما كان الجانب الأكثر إثارة للاهتمام في مفهوم القيادة المعزز لهوندا هو تضمين تقنية قراءة العين التي تساعد نظام الذكاء الاصطناعي بالسيارة لمعرفة ما إذا كان السائق ينظر إلى الطريق أو خارج النافذة إلى منظر خلاب.

ويتيح هذا الجانب من مفهوم هوندا للسيارة إمكانية التبديل بذكاء بين الوضعين الذاتي واليدوي تلقائيا دون الحاجة إلى الضغط على أي زر.