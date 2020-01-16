منظومة "إس 500" الصاروخية.. مواصفات متطورة واختبار قريب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مؤخراً أن عام 2020 سيشهد بدء الاختبارات الأولية لأحدث منظومة صاروخية للدفاع الجوي "إس. 500 بروميثيوس". ونقل موقع Army Recognition عن صحيفة "كراسنايا زفيزدا" الروسية أنه من المتوقع أن يتم في عام 2025 تسليم أول نموذج من هذه المنظومة.

وتُعد منظومة الصواريخ "إس 500" نسخة مطورة من منظومة الدفاع الصاروخي "إس. 400 تريومف" الحالية. وتم تصميم المنظومة المتطورة لاعتراض وتدمير الصواريخ الباليستية العابرة للقارات ICBM، بالإضافة إلى صواريخ "كروز" فائقة السرعة والطائرات الشبحية المجهزة بأنظمة تشويش.

اعتراض 10 أهداف في نفس اللحظة

ووفقاً لمصادر عسكرية روسية، سيبلغ الحد الأقصى للصواريخ الاعتراضية المضادة للصواريخ الباليستية في منظومة "إس 500" نحو 600 كيلومتر، بينما سيبلغ الحد الأقصى للصواريخ الاعتراضية المضادة للتهديدات الجوية 500 كيلومتر.

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وستتميز منظومة "إس 500" بالقدرة على رصد ما يصل إلى 10 أهداف فرط صوتية (أي التي تحلّق بسرعة 5 كلم/ثانية إلى 7 كلم/ثانية) في وقت واحد. وستتمكن المنظومة من تعقب وتدمير الصواريخ الباليستية التي يصل مداها إلى 3500 كلم.

منظومة متكاملة متنقلة

وستكون منظومة "إس 500" متنقلة، حيث سيتم تثبيت منصات إطلاق الصواريخ على ظهر شاحنة عسكرية عشارية الدفع من طرازي BAZ-69096 و55K6MA.

وستشتمل بطارية "إس 500" على مركبات إطلاق 77P6 محمولة على ظهر الشاحنات المذكورة، فيما ستكون نقاط القيادة والتحكم 85Zh6-2 على ظهر شاحنات سداسية الدفع من طراز BAZ-69092-12.

وسيتم تزويد المنظومة برادار من طراز 91N6A (M) للاستحواذ وإدارة المعارك، وهو عبارة عن تعديل للطراز "بيغ بيرد" 91N6، الذي يتم سحبه بواسطة جرار ثماني الدفع من طراز BAZ-6403.01.

وستشتمل منظومة صواريخ "إس 500" على رادار من طراز "تشيز بورد" 96L6 يُثبّت على ظهر شاحنة من طراز BAZ-69096 10x10. كما سيتم تحميل رادار من طراز 76T6 متعدد الأشكال على هيكل شاحنة من طراز BAZ-6909-022 ثمانية الدفع. كما تتضمن المنظومة رادارا من طراز 77T6 مضاد للصواريخ الباليستية يتم تثبيته على متن شاحنة عشارية الدفع من طراز BAZ-69096.