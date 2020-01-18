يو إس إس نيويورك.. قصة مدينة تجوب البحار والمحيطات

حاملة شعارا بسيطا وقويا في نفس الوقت هو: "التضحية تصنع القوة...لا تنسى أبدا"، منذ تدشينها في 7 نوفمبر 2009 بمدينة نيويورك، تجوب المركبة يو إس إس نيويورك، التابعة للبحرية الأميركية البحار والمحيطات كأداة للحرية والسلام، وفقا لما نشره موقع وزارة الدفاع الأميركية.

تحمل السفينة ما هو أكثر بكثير من مجرد اسم "نيويورك" فقط عليها، حيث تشق المياه بمقدمة مصنوعة من 7.5 طن من الصلب المستخلص من مخلفات برجي مركز التجارة العالمي، تخليدا لضحايا أحداث 11 سبتمبر.

بدل مميز للعديد من المركبات

تنتمي المركبة يو إس إس نيويورك إلى فئة سان أنطونيو وهي سفن للنقل البرمائي، وتُعرف أيضا بمنصة الإنزال (LPD). حلت هذه السفن الحربية محل القديمة من فئة أوستين Austin-Class LPD وكذلك سفن إنزال الدبابات وسفن الشحن البرمائية فئة Charleston-class. ويبلغ متوسط تكلفة المركبة الواحدة من هذه الفئة المميزة 1.6 مليار دولار، وتمتلك الولايات المتحدة 12 مركبة من فئة سان أنطونيو.

مهام أساسية

تتولى المركبة يو إس إس نيويورك، التي تشتهر بأناقتها وجمال تصميمها بين سفن الإرساء، مهام أساسية تشمل حمل قوات المارينز والمعدات إلى أي مكان في العالم. وتم تزويدها بقدرات تشويش على الرادار بحيث تبحر خفية بسرعة كبيرة لتنقل العديد من مشاة البحرية إلى أي شاطئ توطئة لإنشاء قوة قتالية على البر قبل أن يدرك العدو.

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مواصفات فنية

تستوعب المركبة، التي يبلغ طولها حوالي 200 متر (تحديدا 684 قدما) وتنطلق بسرعة +22 عقدة، طاقم يضم ما يقرب من 400 بحار، بالإضافة إلى جنود وضابط مشاة البحرية الأميركية وقوامهم 66 ضابطا و633 جنديا يمكن زيادتهم 800 بتكملة من 28 ضابطا و332 جنديا. وفيما يتعلق بالسلاح تم تزويد المركبة بعدد 2 مدفع طراز Bushmaster II عيار 30 ملم ويظهر في مقدمة ومؤخرة المركبة عدد 2 من قاذفات الصواريخ القابلة للدوران وتعديل الاتجاهات. وتتسع المركبة يو إس إس نيويورك لإطلاق أو هبوط طائرات محمولة طراز CH-53E سوبر ستاليون، وعدد 2 طائرة طراز M-22 أوسبري التي تتميز بقدرتها على الإقلاع والهبوط عموديا، بالإضافة إلى 4 مروحيات طراز CH-46 Sea Knight و4 مروحيات من طرازAH-1 Sea Cobra أو UH-1 Iroquois.

مسؤوليات جسام وعناية فائقة

يتحمل طاقم المركبة يو إس إس نيويورك، أو أي سفينة أخرى تابعة للبحرية، مسؤولية تشغيل السفينة والعناية بها بأكملها، حيث يقومون بالعديد من المهام الحاسمة المطلوبة لوضعها واستمرارها بعدما أصبحت واجبات البحارة أكثر تخصصًا.

لا تنسى أبداً

وبحسب موقع وزارة الدفاع الأميركية فإن أي شخص يقوم بالركوب على متن السفينة يو إس إس نيويورك، كما يقول شعار السفينة، "لا تنسى أبدًا"، يرجع بالذكريات إلى أحداث 11 سبتمبر 2001، خاصة عندما يرى نموذج خوذة رجال الإطفاء على المركبة والتي تذكر البحارة بالمسارعة دوما لتلبية نداء الواجب أسوة برجال الإطفاء أول المستجيبين الذين انطلقوا للعمل بكل التضحية والفداء والهمة لإنقاذ ضحايا أحداث 11 سبتمبر الدامية.

وفاء وتكريم

وبحسب ما ذكره بن هودجز ضابط الصف الأول في طاقم المركبة يو إس إس نيويورك، لا يقتصر الأمر على أن كل ما تقع عليه الأعين عند التجول على متن المركبة يو إس إس نيويورك يذكر الجميع بالهدف الذي يخدمونه ويضحون بحياتهم من أجله، بل إن الطاقم في طقوس الصلاة اليومية يختارون اسم من بين ضحايا الحادي عشر من سبتمبر، يتم الدعاء له، كبادرة تكريم ووفاء لذكراهم.