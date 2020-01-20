أحذية ذكية جديدة... تحمي من الإصابة وتمنع الإرهاق

يحرص الكثيرون على اقتناء أحذية رياضية، ويهتم البعض منهم في استخدامها في الركض والعدو بشكل منتظم، ولكن الجديد في عالم الأحذية الرياضية هو الذكي منها، والتي ظهر بينها تصميم جديد يساعد على تحسين جودة العدو، وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، التي أشارت إلى أن الحذاء الرياضي الذكي الجديد من نوعه يمكن مراقبة كيفية العدو ويتولى تقديم ملاحظات من أجل تحسين الأداء في الوقت الفعلي.

يتلخص الابتكار في جهاز استشعار ذكي يوضع بداخل الحذاء تحديدا بين النعل وأعلى الحذاء، حيث يقوم بتسجيل كافة بيانات الحركة التي تنتشر في قدمك مع كل خطوة، مما يسمح لتطبيق الشركة اليابانية المنتجة Asics بتقديم رؤى تدريبية متخصصة بشكل شخصي لكل مرتدي للحذاء الذكي.

حماية من الإرهاق

كما كشفت الشركة نفسها، في إطار فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES أوائل الشهر الجاري في لاس فيغاس، عن حذاء رياضي أخف وزنا لتوفير الطاقة وبالتالي زيادة مسافات العدو من خلال تقنية Guidesole غير المسبوقة. من المتوقع أن يتم طرح الابتكارات الجديدة بالأسواق في وقت لاحق من العام الجاري، والتي تعد الأهم في تاريخ الشركة منذ 70 عاما.

ولا تقتصر فوائد الأحذية الذكية لكل من المتسابقين والنخبة من الرياضيين، في المساعدة على زيادة معدلات الأداء فقط، ولكن أيضًا الحماية من الإرهاق والإصابة، وفقاً لمفاهيم علمية.

ويقول كينيتشي هارانو، المدير التنفيذي للشركة المنتجة: "تتمثل إحدى استراتيجياتنا الأساسية في" Asics "في إثراء التجارب الرياضية من خلال التقنيات الرقمية. وأن هناك حماساً كبيراً بأنه سيتم قطف ثمار التجارب والأبحاث، التي أجراها معهد علوم الرياضة بالشركة قريبا".