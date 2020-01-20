"تجربة ممتازة"..ناسا قد تتخلى عن روسيا بنقل رواد للفضاء

نجحت شركة "سبايس اكس"، الأحد، في عملية محاكاة لقذف رواد فضاء من صاروخ بعد لحظات على إقلاعه من فلوريدا.

وبذلك اقتربت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) من موعد التوقف عن الاعتماد على روسيا لنقل روادها إلى محطة الفضاء الدولية.

في التفاصيل، قال إلون ماسك رئيس شركة "سبايس اكس" خلال مؤتمر صحافي، إن المعطيات الأولى تفيد أن التجربة كانت "ممتازة". أما مدير الناسا جيم برايدنستاين فتحدث عن "تجربة ناجحة جدا".

"أول رحلة مأهولة"

وستكون المهمة المقبلة لمركبة "كرو دراغن" من "سبايس اكس" أول رحلة مأهولة لها وقد تجري في الربع الثاني من السنة على ما قال إلون ماسك.

وستكون تلك أول رحلة مأهولة للأميركيين إلى الفضاء بواسطة صاروخ أميركي منذ العام 2011 عند سحب المكوكات الأميركية من الخدمة.

كما أكد برايدنستاين: "يشكل ذلك عودة رواد الفضاء الأميركيين إلى الفضاء بواسطة صواريخ أميركية انطلاقا من الأراضي الأميركية".

يذكر أن التجربة غير المأهولة كانت بدأت عند الساعة 15,30 ت غ الأحد من مركز كينيدي الفضائي مع إقلاع صاروخ "فالكون 9" ثبتت على قمته المركبة "كرو دراغون".

وكان الصاروخ مبرمجا كما لو أنه سيطلق المركبة في المدار.

وبعد دقيقة و24 ثانية من الإقلاع وعلى ارتفاع 19 كيلومترا فوق المحيط الأطلسي وبينما كان الصاروخ منطلقا بسرعة 1500 كيلومتر في الساعة، أطلقت عملية القذف لمحاكاة خلل فشغلت المركبة دافعاتها القوية "سوبرداركو" للانفصال عن الصاروخ والابتعاد عنه بأسرع وقت ممكن.

ومن شأن ذلك خلال مهمة مأهولة إنقاذ أرواح رواد الفضاء المربوطين داخل "كرو دراغون" في حال واجه الصاروخ مشكلة وسلك المسار غير الصحيح.