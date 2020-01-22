البحرية الأميركية تسعى لتعليم السفن الحربية فن المحادثة

لا تقتصر اهتمامات البحرية الأميركية حاليا على مجرد تطوير سفن حربية روبوتية فحسب، بل إنها تريد أيضًا تعليمها كيفية إجراء "محادثة". ولغرض الحصول على مقترحات في هذا السياق، أوضحت البحرية الأميركية كيف تريد أن يتم تزويد السفن السطحية ذاتية القيادة بقدرات على إجراء اتصالات شفوية متكررة عبر موجات الراديو مع طواقم السفن الأخرى، لتجنب وقوع حوادث تصادم، وفقا لما نشره موقع "New Atlas".

وإذا ما أصبحت للسفن السطحية غير المأهولة USV جدوى عملية، فسوف يتعين عليها العمل في العالم الواقعي بطريقة مماثلة لتلك المستخدمة في السفن التقليدية، مما سيعني أن السفن الروبوتية ذاتية التحكم لن تحتاج إلى مجرد الانتقال من النقطة "أ" إلى النقطة "ب" دون جنوح أو الاصطدام بأجسام ثابتة، بل سيجب أيضا أن تكون قادرة على التعامل مع حركة الملاحة البحرية الأخرى، والطواقم على متن السفن الأخرى.

ذكاء اصطناعي لتجنب الحوادث

سينبغي أن يتم تزويد السفن الروبوتية بنظام ذكاء اصطناعي لضمان التزامها باتباع اللوائح الدولية لمنع الاصطدامات في البحر، والتي تحدد كيفية التصرف إذا التقيت سفينتان إحداهما بالأخرى، أما إذا كانت هناك 3 سفن أو أكثر، فإن الأمور تصبح معقدة للغاية، ويعد الإجراء المعياري هو أن تتصل أطقم المركبات المعنية ببعضها بعضا بواسطة راديو VHF وتعمل على تجنب المشكلة.

وفي الوقت الذي تتوافر فيه الحالة الحديثة لسفن حربية تابعة للبحرية الأميركية ذاتية القيادة ومزودة بأجهزة الكمبيوتر والبرامج، التي تحتاج إليها للالتزام باللوائح وتجنب الاصطدامات، فإن عنق الزجاجة هو أن السفينة الآلية لا تستطيع التحدث، في حين يعتمد البحارة بدرجة كبيرة على راديو VHF للتواصل.

ولتخطي هذه المعضلة، ترغب البحرية الأميركية في تطوير نظام يتلقى (في الوقت الفعلي القريب) اتصالات آمنة من مركبة إلى أخرى، وتحويل الكلمات الشفوية إلى نص مكتوب وبالعكس، بحيث يمكن للسفينة ذاتية القيادة أن تتفهمه وتبادر باتخاذ خطوات لحل المشكلة الملاحية والرد على المركبات الأخرى بنص تحريري يتم تحويله إلى عبارات شفوية.

تطوير على 3 مراحل

وفي طلبها، تقول البحرية إنها تريد متابعة عملية تطوير ثلاثية المراحل. في المرحلة الأولى، سيكون الهدف هو إثبات جدوى هذا المفهوم، خاصة القدرة على فهم عمليات الاستدعاء البسيطة الشائعة مثل "نداء إلى سي هانتر... معك المركبة صن برينسيس تطلب توفير منفذ للمرور"، ويشمل طلب توفير منفذ للمرور عمليات التخطيط والتقييم والتنفيذ والمراقبة للعبور من ميناء إلى آخر.

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أما المرحلة الثانية، فمن المتوقع أن تتضمن دمج نموذج أولي للتكنولوجيا في راديو VHF للاختبار والتقييم. وسيتم توسيع النظام في مرحلته الثالثة ليشمل الفهم والرد على غير الناطقين باللغة الإنجليزية، بعد انقضاء 3 أشهر من الاختبارات والتجارب البحرية. وسيركز المشروع على مساعدة القوات البحرية في تبني التكنولوجيا الجديدة مع تطورها إلى نظام نهائي شامل يمكنه التواصل مثل الإنسان.

وإلى جانب تطبيقاتها العسكرية، ترى البحرية الأميركية أن تقنية المحادثات بين السفن سيكون لها استخدامات مدنية، بما في ذلك السفن التجارية ذاتية التحكم، التي ربما تحتاج إلى العمل عندما لا تتوفر روابط بالأقمار الصناعية، والسفن ذات الأطقم الصغيرة، وحتى سفن النزهات والرحلات واليخوت الشخصية والعائلية.