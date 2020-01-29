سيناريو يفوق الخيال قد ينهي الحياة على الأرض!

نسبة لا تصدق هي مدى احتمالية اصطدام كويكب بالأرض على نحو يتسبب في محو الحياة عليها، على غرار الكويكب الذي يعتقد أنه تسبب في انقراض الديناصورات منذ 66 مليون سنة.

فتبعاً لما أفاد به موقع "إنترستينغ إنجنيرينغ" كشفت وكالة "ناسا" أن هناك احتمالية بنسبة 0.000001% أن يصطدم كويكب ضخم بالأرض سنوياً.

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وتجري الوكالة أبحاثاً حول الكويكبات التي قد تشكل خطراً على الأرض من خلال برنامج "الأجرام القريبة من الأرض". ووضع القائمون على البرنامج جدولاً يوضح مدى احتمالية اصطدام كل جرم بالأرض على مدار الأعوام الـ100 المقبلة.

وبإمكان الكويكبات الضخمة فقط اجتياز الغلاف الجوي للأرض دون أن تتحطم. وتبعاً لما ذكره "إنترستينغ إنجنيرينغ"، فإن أي صخرة يقل طولها عن 10 أمتار ستتحطم جراء انفجار حراري.

يذكر أنه عام 1992، تسببت شظية صغيرة من إحدى الصخور تفتت من كويكب في إحداث حفرة في مرآب للسيارات. كما تعرضت عقارات في كونيتيكت وألاباما لأضرار بسبب صخور سقطت من السماء على مدار القرن الماضي.

وتحذر "ناسا" من أن احتمالية 0.1% لاصطدام جرم بالأرض كبيرة بما يكفي لتدمير مدينة بأكملها على وجه الأرض كل عام.