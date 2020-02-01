شاهد.. تجربة لغارة بأسراب درون أميركية ضد مناطق حضرية

قام فريق بحثي، تابع لوكالة مشاريع الأبحاث المتطورة الدفاعية الأميركية DARPA، بنشر مجموعة من الروبوتات الجوية والبرية لاختبار كيف يمكن استخدام هذه التكنولوجيا، كجزء من غارة ضد مناطق حضرية. تأتي التجربة في إطار مشروع لإيجاد طرق لتعيين البيئات وجمع المعلومات في الوقت الفعلي باستخدام المركبات ذاتية التحكم الجوية والبرية، بحسب ما نشرته مجلة "نيوزويك" الأميركية.

بالمستقبل غير البعيد

وصرح الباحثون في "داربا" هذا الأسبوع أنه، في المستقبل غير البعيد، سيمكن الاعتماد على مئات من الدرون والمركبات ذاتية التحكم البرية في مجال تبادل معلومات مهمة مع المشغلين العسكريين البشر، المتمركزين على خطوط رؤية محدودة أو المكلفين بالتنقل في مساحات، لا يمكن التنبؤ بها.

توصيل المعلومات للقوات البرية

ويقول خبراء عسكريون إن الهدف من هذه التجارب هو التوصل إلى أساليب متطورة في مجال توصيل معلومات تتضمن "رؤى مهمة إلى الوحدات البرية الصغيرة" عبر أسراب تتألف من 250 درون ومركبة ذاتية التحكم.

وتم إجراء تجربة ميدانية ثالثة مؤخرًا في مركز كامب شيلبي لتدريب القوات المشتركة في ميسيسيبي، تحت إشراف علماء من "داربا".

اختبارات دورية

يُعرف البرنامج، الذي يتولى قيادته تيموثي تشانغ، باسم التكتيكات الهجومية المدعومة بأسراب روبوتية OFFSET. وفي أحدث اختبارات البرنامج، التي تجرى بشكل دوري كل 6 أشهر، تم إرسال وحدات درون بري جوي إلى مرفق التدريب بهدف رصد واستطلاع العناصر محل الاهتمام، والتي تم تمييزها بـ"باركود" (شفرة ضوئية) لتمييزها في هذه التجربة.

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كاميرات وأنظمة استشعار عن بعد

واستخدمت أسراب الدرون الكاميرات وأجهزة الاستشعار لإرسال المعلومات، التي تم الحصول عليها من الباركود، ثم تم نشر المزيد من الدرون لتنفيذ عمليات مراقبة واستطلاع في البيئة المحيطة.

ويظهر مقطع الفيديو، الذي نشرته "داربا"، المشغلين من البشر وهم يستخدمون نظارات الواقع المعزز (AR) للتفاعل مع خريطة الموقع، الذي تم تحديد معالمه من خلال البيانات التي حصل عليها سرب الروبوتات البرية والجوية.

تجربة على المداهمات

كما أمكن خلال اختبار سابق، تم إجراؤه في أغسطس 2019، العثور على أحد المباني وتحليل معالمه ومحتوياته بواسطة أسراب الدرون بالإضافة إلى تطويقه في تجربة على تنفيذ عملية مداهمة.

درون جيب

وبحسب ما ذكرته مجلة "ستارز أند سترايبس" الأميركية، تم إنتاج درون صغير، بحجم الجيب، ومخصص لأغراض المراقبة وكشف مواقع العدو للقوات العسكرية، التي تم نشرها في أفغانستان العام الماضي.