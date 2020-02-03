في أميركا.. فئران تقود السيارة لعلاج صحة البشر العقلية!

"فئران تقود سيارات"، هي آخر ما توصلت إليه الأبحاث، فقد نجح عدد من العلماء الأميركيين في تدريب الفئران على قيادة وتوجيه سيارات صغيرة، بعد تحفيزها باستخدام الحلوى والألعاب، وذلك لقياس القلق من أن أداء القوارض التي تعيش في بيئة مريحة أفضل من قيادة الفئران التي تربت في أقفاص سيئة.

Scientists in the University of Richmond successfully train rats to drive tiny cars pic.twitter.com/9n6gB0rUog — Daily Nation (@dailynation) October 24, 2019

في التفاصيل، أشار العلماء الذين ينتمون لجامعة ريتشموند الأميركية، إلى أن الهدف من هذه الدراسة أيضا هو إيجاد طرق جديدة لعلاج الصحة العقلية للبشر، حيث تم صنع سيارات صغيرة من علب طعام فارغة وعجلات من الألمنيوم، وعجلة قيادة نحاسية، ثم حاولوا تدريب مجموعتين من الفئران الصغيرة على قيادة هذه السيارات.

"ديزني لاند"

مجموعة تم تدريبها في بيئة غنية بالحلوى والألعاب المصممة لإثارة التحفيز العقلي كـ"ديزني لاند"، ومجموعة أخرى تم تدريبها داخل قفص كبير خال من أي محفزات، بحسب ما نقله موقع "سي إن إن".

وبعد انتهاء التجربة التي أجريت منذ أشهر وإجراء فحص على براز جميع الفئران التي شملتها الدراسة، وجد العلماء أن المجموعة التي تم تحفيزها عقليا كان لديها مستويات أعلى من هرمونات الكورتيكوستيرون و"دي إتش آي إيه"في برازها، وهذه الهرمونات تساعد الجسم على التعامل مع الضغط الجسدي والعاطفي.

بدورها، قالت كيلي لامبرت، الباحثة الرئيسية في الدراسة وصاحبة مختبر لامبرت لعلم الأعصاب السلوكي في جامعة ريتشموند، إن هذه النتائج تدل على أن تحفيز الأشخاص لتعلم سلوكيات وأنشطة جديدة قد يعزز قدرتهم العاطفية.

كما أضافت أن هذا التعزيز العاطفي للإنسان هو أحد خطوط الدفاع الأولى ضد الأمراض العقلية، مثل الاكتئاب.