درع واقٍ من الرصاص خفيف الوزن وقابل للطي

على الرغم من أن الدروع الواقية من الرصاص، التي يستخدمها ضباط الشرطة هي بالتأكيد وسائل مؤثرة للحفاظ على الحياة، إلا أن الأنواع الشائع استخدامها تعد ثقيلة الوزن وضخمة الحجم. ولكن، وفقاً لما نشره موقع "New Atlas"، يوفر درع سويفت بديلاً مناسباً كونه خفيف الوزن ويمكن طيه عند عدم الاستخدام.

قام فريق بحثي من جامعة بريغهام يونغ في ولاية يوتا بتطوير تصميم الدرع منذ 3 سنوات، وتقوم بتصنيعه تجارياً حالياً شركة ATCS الأميركية.

مواد غير تقليدية

يتم تصنيع دروع سويفت المبتكرة من "مواد بولي إيثيلين عالية الوزن الجزيئي"، ويغطيها طلاء من مواد مقاومة للماء والكيماويات، فيما يتميز الهيكل المصنوع من مادة هايبالون، وهي شكل من أشكال البولي إيثيلين تمتاز بالثبات والمرونة في آن واحد.

حماية باليستية

يمكن طي الدرع داخل السيارة، عند عدم الحاجة إليه، ولكن بمجرد أن يتطلب الأمر استخدامه يمكن فتحه سريعا ليشكل مستطيلا بقياس 60 × 90 سم، مما يوفر 0.6 متر مربع من الحماية الباليستية. وبمعنى أكثر دقة، تتطابق مواصفات الدرع المبتكر مع معايير الدروع من الفئة IIIA التي حددها المعهد الوطني الأميركي للعدالة NIJ أي أنه يستطيع التصدي وإيقاف رصاصة عيار 0.357 تنطلق بسرعة حوالي 448 متر/ ثانية، أو رصاصة من مسدس ماغنوم عيار 0.44 تنطلق بسرعة 436 متر/ ثانية. ولا يزيد وزن الدرع عن 2.3 كغم بما يمنح الضباط القدرة على سهولة وحرية الحركة والتنقل.

فئة جديدة في الحماية الشخصية

يقول شيت لينتون، الرئيس التنفيذي للشركة التي تتولى تسويق وبيع الدرع: "يمثل الدرع المبتكر فئة جديدة في الحماية الشخصية لقوات إنفاذ القانون لأنه سهل الاستخدام ويكفل الحماية اللازمة في أي وقت. وتساعد ميزة القابلية للطي على سهولة وضعه في باب سيارة الشرطة أو بين المقاعد الأمامية كما يمكن حمله بداخل حقيبة الظهر".