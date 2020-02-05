علماء يغوصون لاكتشاف أعماق المحيط الهندي المظلم

يستعد فريق من العلماء للغوص في منطقة مظلمة بأعماق المحيط الهندي، حيث بالكاد يصل الضوء لكن الحياة هناك مزدهرة. ويخطط علماء من بعثة "نيكون"، التي تقودها بريطانيا، لدراسة الحياة البرية وآثار تغير المناخ في المنطقة غير المستكشفة.

ومن خلال العمل مع حكومتي سيشيل وجزر المالديف، تستهدف البعثة من خلال المهمة التي تستغرق خمسة أسابيع، الجبال الشاسعة تحت الماء التي ترتفع لآلاف الأمتار من قاع البحر.

ومن أجل استكشاف هذه الأعماق المهجورة، سيغوص علماء نيكون إلى واحدة من أكثر المناطق العميقة تطورا في العالم، وتعرف باسم "ليميتينغ فاكتور".

وقال أوليفر ستيدز، مدير بعثة نيكون: "ما نعرفه أنه لا يوجد ضوء هناك على عمق ألف متر، لكن هناك الكثير من الحيوانات.. هي متألقة. إنها حياة تتوهج هناك".

وأضاف لـ"أسوشيتد برس" من برشلونة قبل بدء المهمة "المنطقة التي سنبحث فيها هي واحدة من أكثر المناطق التي تزخر بالتنوع البيولوجي في محيطات العالم، لذا ما سنعثر عليه هناك غير معروف".