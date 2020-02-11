عالمة تكشف: المشتري موطن لمخلوقات تشبه الأخطبوط

أكدت عالمة فضاء بريطانية أن قمر كوكب المشتري المعروف باسم "أوروبا" هو موطن لحياة فضائية، لكنها تعتقد أنها مخلوقات تشبه "الأخطبوط". وأشارت مونيكا غرادي، أستاذة علوم الكواكب والفضاء بجامعة ليفربول، إلى أن البحار الجليدية تحت سطح القمر هي موقع رئيسي للعثور على كائنات تتمتع بذكاء مماثلة للحيوان البحري.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تعتقد غرادي أيضًا أن الكهوف العميقة والكهوف على سطح المريخ قد تأوي أيضًا أشكال الحياة، حيث توفر هذه المناطق الراحة من الإشعاع الشمسي المكثف.

الحياة خارج الأرض

وأضافت: "عندما يتعلق الأمر باحتمالات الحياة خارج الأرض، فمن شبه المؤكد أن هناك حياة تحت الجليد في المشتري"، موضحة: "في مكان آخر، إذا كانت هناك حياة على المريخ، فستكون تحت سطح الكوكب"

وتابعت غرادي: "هناك أنت محمي من الإشعاع الشمسي، وهذا يعني أن هناك احتمالًا للجليد المتبقي في مسام الصخور، والتي يمكن أن تكون مصدرًا للمياه". وعن شكل المخلوقات على المريخ، فقالت: "إذا كان هناك شيء ما على سطح المريخ، فمن المحتمل أن يكون صغيرًا جدًا مثل البكتيريا"، مضيفة: "لكنني أعتقد أن لدينا فرصة أفضل للحصول على أشكال أعلى قليلاً من الحياة في أوروبا، وربما تشبه ذكاء الأخطبوط".

وعلى الرغم من أن فكرة المخلوقات المشابهة للأخطبوط التي تعيش على قمر المشتري قد تبدو غريبة بالنسبة للبعض، إلا أنها كانت الفكرة في فيلم "تقرير أوروبا" لعام 2013، حيث يشرع ستة رواد فضاء في مهمة ممولة من القطاع الخاص إلى قمر كوكب المشتري المعروف بأوروبا لإيجاد مصادر محتملة للحياة وتعثر على مخلوقات تشبه الأخطبوط تعيش تحت السطح، وهو ما اقترحته جرادي بالضبط.

وكان تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا قد وجد كلوريد الصوديوم، المعروف أيضًا باسم ملح الطعام البسيط، على سطح الكوكب الجليدي في يونيو الماضي، وبينما تتكون المحيطات تحت سطح قمر أوروبا، فإن الجزء الخارجي يتكون أساسًا من مياه البحر المجمدة. هذا يعني أنه أسفل السطح الجليدي، من المحتمل أن يكون هناك بحر مالح شاسع يحتوى على كميات كبيرة من كلوريد الصوديوم.

"حياة مماثلة لحياتنا"

أما بالنسبة إلى ما هو أبعد من درب التبانة، فقد قالت غرادي، إن الظروف البيئية التي أدت إلى الحياة على الأرض من المرجح جدًا أن تتكرر في مكان آخر. وأضافت: "نظامنا الشمسي ليس نظامًا خاصًا لكوكب الأرض، على حد علمنا، ولم نقم بعد باستكشاف كل النجوم في المجرة، لكنني أعتقد أنه من المحتمل جدًا أن تكون هناك حياة في مكان آخر، وأعتقد أنه من المحتمل جدًا أن تكون مصنوعة من نفس العناصر".

ويذكر أن هناك ثلاث مهمات منفصلة تتوجه إلى الفضاء هذا العام للبحث عن علامات الحياة، إحداها هي مهمة "ExoMars 2020"، التي بدأت في يوليو/تموز عام 2019، بالتعاون بين وكالة الفضاء الأوروبية "ESA" ووكالة الفضاء الروسية "Roscosmos".