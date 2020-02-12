"ناسا" تفتح باب الترشيحات لرواد فضاء.. وهذه الشروط

أطلقت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، الثلاثاء، دعوة إلى الراغبين في الانضمام إليها. أما المعايير فهي أن يكون المرشح أميركياً ويحمل درجة دراسات عليا في تخصص علمي أو تكنولوجي أو هندسي أو رياضي.

كما تقبل الطلبات في الفترة الممتدة من 2 آذار/مارس إلى 31 منه، لكن لن يتم إجراء الاختيار النهائي حتى منتصف عام 2021. والأشخاص الذين سيتم اختيارهم سيخضعون للتدريب لمدة عامين أو أكثر.

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وفي المرة الأخيرة التي فتحت فيها "ناسا" باب الترشيح عام 2017، تقدم 18 ألف شخص بطلبات وتم اختيار 12 منهم فقط.

إلى ذلك قالت "ناسا" إنها وظفت 350 شخصاً منذ الستينات، واليوم هناك 48 رائد فضاء ينتمون إلى وحدة رواد الفضاء (مسؤولة عن اختيار الرواد وتدريبهم للمشاركة في رحلات فضائية) ومقرها في هيوستن بولاية تكساس.

"جيل أرتميس"

أما مهمة المرشحين الجدد الرئيسية فهي ضمان مناوبة الولايات المتحدة في محطة الفضاء الدولية للقيام بمهمات لمدة ستة أشهر تقريباً.

وستطلق "ناسا" على المجندين الجدد "جيل أرتميس" تيمناً باسم برنامج عودة الولايات المتحدة إلى القمر عام 2024 وربما المريخ في العقد المقبل.

ويمكن للراغبين الذين لا يحملون شهادات عليا، أن يتقدموا بطلب ترشيح إذا كانوا قد انخرطوا في برنامج دكتوراه لسنتين. كما سيتم الأخذ في الاعتبار طلبات الأطباء والطيارين الذين قاموا بطلعات لمدة تزيد عن ألف ساعة.