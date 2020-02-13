جرذ "بحجم إنسان" عاش قبل 10 ملايين سنة!

جرذ عملاق بحجم إنسان تقريباً عاش في غابات الأمازون المطيرة قبل 10 ملايين عام.

ويبلغ وزن الجرذ، الذي يعود لما قبل التاريخ، نحو 80 كغ بطول 5 أقدام تقريباً، ما يجعله أكبر القوارض في أميركا الجنوبية على الإطلاق، وفق علماء من جامعة "سانتا ماريا" الفيدرالية. وبالمقارنة، يبلغ متوسط طول جسم الجرذ البني اليوم أقل من قدم، ويزن نحو نصف باوند.

إلى ذلك يتميز الكائن المسمى Neoepiblema acreensis، بامتلاك اثنين من أسنان القواطع المنحنية الضخمة، وبدماغ صغير يزن نحو 114 غراماً. وعُثر أيضاً على جمجمتين في موقع الحفر في Acre بالبرازيل.

وقال المعد الرئيس، الدكتور خوسيه فيريرا، من جامعة "سانتا ماريا" الفيدرالية، إن "حجم Neoepiblema يزن نحو 80 كغ ويتجاوز طوله 5 أقدام، وهو ما يتجاوز capybara، أكبر القوارض الحية بوزن نحو 60 كغ. وعاش في بيئة مستنقعات تواجدت قبل ظهور واحدة من أكبر الغابات الاستوائية في العالم".

غير أن إعادة التصميم الرقمية للدماغ باستخدام "الأشعة المقطعية" (CT) أظهرت أنه صغير جداً، مقارنة بالعقل البشري، حيث أوضح فيريرا أن "القيمة التكيفية لتكلفة حيوية منخفضة وعوامل بيئية أخرى، ربما ترتبط بالحجم الصغير النسبي لأدمغة القوارض العملاقة. وعلى الرغم من أن Neoepiblema كان أحد أكبر القوارض على الإطلاق، فإن دماغ الجرذ العملاق المكتشف كان صغيراً للغاية، بالنسبة لكتلة الجسم".

ووُصف Neoepiblema في مجلة Biology Letters.

يشار إلى أن هناك أكثر من 2000 نوع حي من القوارض - تشكل ما يقرب من نصف الثدييات المختلفة على الأرض.