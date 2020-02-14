حرارة قياسية في أنتاركتيكا تزيد عن 20 درجة مئوية

سجلت في أنتاركتيكا في شباط/فبراير الحالي حرارة قياسية بلغت 20,75 درجة مئوية متجاوزة للمرة الأولى عتبة العشرين درجة، بحسب ما أفاد عالم لوكالة فرانس برس.

وسجل هذا المستوى القياسي في التاسع من شباط/فبراير على جزيرة سيمور المعروفة أيضا باسم مارامبيو، وفق ما أوضح الباحث البرازيلي كارلوس شيفر. وأكد في تواصل معه عبر "واتساب"، أنه "لم يسبق أن سجلت هذه الحرارة المرتفعة في أنتاركتيكا". لكنه أشار إلى أنه "لا يمكن استخدام هذه المعلومة لتأكيد وجود توجّه ناجم عن التغير المناخي. إنه مجرد مؤشر بأن أمرا ما مختلف يحدث في هذه المنطقة".

وتضم جزيرة سيمور قاعدة علمية أرجنتينية.

وقال العالم المتخصص بدراسة التربة الصقيعية إن هذه الحرارة سجلت في إطار مشروع بحث يمتد على عشرين عاما يهدف إلى دراسة تأثير التغير المناخي على التربة الجليدية الدائمة. وأوضح أنه "لا يمكننا استخدام هذه البيانات لتوقع تغيرات مناخية في المستقبل، هذه مجرد معلومة في وقت محدد".

وفي السادس من شباط/فبراير، سجلت حرارة قياسية قدرها 18,3 درجة مئوية في قاعدة إسبيرانسا الأرجنتينية. وكان المستوى القياسي السابق وهو 17,5 درجة مئوية، سجل في 24 آذار/مارس 2015، على ما تفيد الهيئة الوطنية الأرجنتينية للأرصاد الجوية.

وبعد عقد شهد حرارة قياسية واختتم بأكثر السنوات دفئا في العام 2019، انطلق العقد الجديد محافظا على الميل نفسه. فكان الشهر الماضي أكثر أشهر كانون الثاني/يناير حرا في العالم على الإطلاق، على ما قال جهاز كوبرنيكوس الأوروبي حول التغير المناخي فضلا عن الوكالة الأميركية للغلاف الجوي والمحيطات (نوا).