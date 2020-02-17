باحثة صينية: حرارة الطقس تؤثر على فيروس كورونا

في حين يواصل فيروس كورونا حصد الأرواح حول العالم، كشفت باحثة صينية عن علاقة المرض بدرجات الحرارة، وتأثير الأحوال الجوية على انتشار الفيروس.

وبحسب ما نقلته صحيفة "تشاينا توداي" الصينية عن تانغ تشين الباحثة في الجمعية الطبية الصينية، قولها إن فيروس كورونا يفقد نشاطه بشكل أكبر مع ارتفاع درجات الحرارة.

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وأضافت تشين "يفقد الفيروس قوته كلما ارتفعت الحرارة، وتمثل درجة الحرارة 56 مئوية أفضل الدرجات التي يتراجع فيها نشاط كورونا بقوة وبسرعة".

هذا وقد يعطي ذلك مؤشرات بأن انتشار المرض الذي يسببه الفيروس سيقل كلما اقتربت الأشهر الأكثر حرارة في العام.

وبلغت حصيلة الوفيات جراء الفيروس 1800 حالة، فجر الثلاثاء، فيما أُصيب ما لا يقلّ عن 70500 شخص غالبيتهم الكبرى في الصين وفق بيان رمسي للصحة الصينية.

فيما سجلت خارج الصين خمس وفيات في الفيليبين وهونغ كونغ واليابان وفرنسا وتايوان كما بلغ عدد الإصابات قرابة 800 حالة في نحو ثلاثين دولة ومنطقة.

ليس قاتلاً

من جانبه قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس لصحافيين مساء الإثنين، "يبدو أن فيروس كورونا المستجد ليس قاتلاً كفيروسات أخرى من نوع كورونا خصوصا السارس والميرس".

ونقل عن دراسة حول الوباء نُشرت في الصين وتشمل 44 ألف حالة، أن أكثر من 80% من المرضى لديهم مرض حميد ويتعافون.

وبحسب هذه الدراسة، فإن حوالى 14% من المرضى يعانون من أمراض خطيرة مثل الالتهاب الرئوي فيما يتطوّر نحو 5% من الحالات إلى أمراض خطيرة جداً مثل الفشل التنفسي أو الصدمة الانتانية. ويعّد الفيروس مميتاً في 2% من الحالات ويرتفع خطر الوفاة مع السنّ.