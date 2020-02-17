عاش قبل 90 مليون عام.. نوع جديد من الديناصورات

اكتشف علماء المتحجرات في باتاغونيا بالأرجنتين بقايا نوع جديد من الديناصورات آكلة اللحوم عاش قبل 90 مليون سنة. وذكرت وكالة الاستكشاف العلمية التابعة لجامعة لا ماتانزا الوطنية بأن علماء المتحجرات اكتشفوا الفك العلوي لهذا الديناصور وفيه عدد من الأسنان ومعه أضلاع الرقبة التي قد تكون غضاريف متحجرة وجزءاً من الحوض والذيل.

ووفقاً لتقديرات العلماء كان حجم هذا الديناصور أصغر بكثير من أقرانه التي تسير على ساقين حيث لا يتجاوز طوله أربعة أمتار وجنسه ذكر قصير الرقبة وفي كل قدم أربعة مخالب.

وتضيف الوكالة، أنه عثر على هذا النوع في محافظة ريو نيغرو وأطلق عليه اسم Tralkasaurus cuyi ويعني الجزء الأول بلغة مابوتشي (الزواحف الرعدية) والجزء الثاني يشير إلى هضبة إل كوي، التي عثر عليه فيها. وينتمي هذا النوع إلى فصيلة أبليصور وهي عائلة ديناصورات وحشيات الأرجل عاشت في أميركا الجنوبية.

وتفيد وكالة النهوض بالعلم التابعة لجامعة لا ماتانزا الوطنية، بأن علماء المتحجرات اكتشفوا الفك العلوي لهذا الديناصور وفيه عدد من الأسنان ومعه أضلاع الرقبة التي قد تكون غضاريف متحجرة، وجزء من الحوض والذيل.

وأوضح فديريكو أنيولين، الباحث في متحف الأرجنتين للعلوم الطبيعية وعضو المجلس الوطني للبحوث العلمية والتقنية أن حجم جسم الديناصور المذكور أصغر من باقي الديناصورات من فصيلة "الأبيلوصور"، إذ يصل طوله إلى نحو 4 أمتار في حين أن الأنواع المكتشفة حتى الآن يتراوح حجمها بين 7 و11 مترا.

وعلى الرغم من أن هذا الديناصور المكتشف حديثا هو أصغر من ديناصورات أخرى كانت لديها قرون، إلا أنه يتشارك معها في امتلاكه قدمين، وأربعة مخالب في كل طرف خلفي وذراعيين قصيرتين نسبة إلى جسمه، وعنق قصير ومحاط بالعضلات، وعظام أطراف خفيفة وجوفاء.

وتكمن أهمية هذا الاكتشاف في أن هذا النوع يسمح بمعرفة الحياة البيئية للديناصورات آكلة اللحوم والديناصورات العاشبة التي يحتمل أن هذا الديناصور كان يتغذى عليها.