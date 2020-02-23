بعد الخوف من انقراضه.. عودة غير مسبوقة للحيوان الأكبر حجماً

ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية رصد علماء لعدد غير مسبوق من الحيتان الزرقاء في المياه الساحلية حول جزيرة جورجيا قرب القارة القطبية الجنوبية.

وبين مسح شامل تقوده "البعثة البريطانية في القطب الجنوبي" نحو 36 مشاهدة منفصلة للحيتان الزرقاء في المنطقة، بلغ عددها الإجمالي نحو 55 حوتا استطاع العلماء التعرف عليها.

وأشار فريق البحث إلى أن ذلك العدد من المشاهدات لهذا الصنف النادر يدل على أن "مياه جورجيا الجنوبية تبقى منطقة تغذية جاذبة خلال الصيف لهذا الصنف النادر وغير المعروف كثيراً".

ونفقت أعداد كبيرة من الحوت الأزرق خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، بسبب الكثير من العوامل، منها الصيد والتغير المناخي، ممّا أدّى إلى تراجع أعدادها بنسبة تقدر بنحو 97% بحسب بعض التقديرات.

وكان مسح تم في عام 2018 للمناطق المحيطة بالقطب الجنوبي، قد نتج عنه تسجيل حوتين فقط، من هذا الصنف المهدد بالانقراض وهو الحيوان الأكبر حجماً الذي يعيش حالياً على كوكب الأرض.