فيتنام.. أول عملية زراعة يد في العالم من متبرع حي

أجرى أطباء في مستشفى عسكري فيتنامي أول عملية زرع يد في العالم من متبرع حي. وأجريت العملية في 21 يناير/كانون الثاني.

وقد تعرض الرجل الذي يبلغ من العمر 31 عامًا، لحادث عام 2016، مما أدى إلى تشوه في الجزء السفلي من ذراعه وساعده الأيسر، ونظرا لعدم التئام الجرح، قرر الأطباء بتر الذراع أسفل الساعد.

وبحسب ما نقلته صحيفة "كوان دون نخان دان"، فقد تبرع رجل فيتنامي آخر بذراعه التي تم بترها بعد أن تعرض لحادث أيضا، واستخدم الأطباء الجزء الحي من الذراع المبتورة.

وقال كبير الأطباء، ماي هونغ بانج، إن "نجاح هذه العملية يعد خطوة جديدة في زراعة الأعضاء، فزراعة الأطراف بدت ممكنة ليس فقط من المتبرعين المتوفين، ولكن أيضًا من المرضى الأحياء".

ووفقا للجراح الذي أجرى العملية، والتي استمرت 8 ساعات، كان على الجراحين توصيل 36 من العضلات وعظمين، وكذلك العديد من الأنسجة الأخرى. و"تمكن المريض من تحريك أصابع اليد بعد انتهاء العملية مباشرة".