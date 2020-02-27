هكذا تمنع التلصص على كاميرا الحاسوب!

اعتاد البعض وضع شريط لاصق على كاميرا حاسوبه المحمول، من بينهم مؤسس موقع فيسبوك مارك زوكربيرغ نفسه، في حين يقوم البعض الآخر من مستخدمي الحاسوب إلى فصل الويب كام وتوصيلها فقط عند الاستخدام. تأتي تلك الخطوات أو الإجراءات الاحتياطية نتيجة لانتشار ظاهرة تلصص الهاكرز عبر الويب كام، بل ووصل الأمر في بعض الحالات إلى تسجيل مقاطع فيديو وتهديد وابتزاز أصحابها.

حل مشكلة مؤرقة

بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل"، تم إعداد برنامج جديد يضع نهاية لهذه المشكلة المؤرقة. ووفقا لما جاء في مقطع فيديو نشره مهندس كمبيوتر وشبكات إنترنت يدعى جيسون مايز على منصة يوتيوب، فإنه قام بإعداد برنامج لمكافحة مخترقي كاميرات أجهزة الكمبيوتر من خلال خوارزمية تقوم بإخفاء المستخدم من أي لقطة للويب كام في نفس اللحظة والتو، حيث لا يظهر إلا خلفية المكان الذي يتواجد فيه فقط.

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مزيد من التنقيح

وأفاد بعض الخبراء بأن البرنامج يحتاج لمزيد من التنقيح حيث يوضح مقطع الفيديو الذي يستعرض فيه مايز قدراته، أنه بينما يتحرك ويقوم بالمشي ذهابا وجيئة في جميع أنحاء الإطار، الذي تلتقطه كاميرا الحاسوب، فإنه يترك أجزاء من وجوده، معظمها جزيئات متناثرة ومنتشرة في جميع أنحاء الصورة.

في الوقت الحالي، يعد البرنامج بمثابة مجرد عرض توضيحي أكثر من كونه برنامجا فعليا جاهزا للاستخدام، ولكن يمكن نشره بسهولة في وقت قريب في إطار خواص الخصوصية المضافة.

فوائد متعددة

وترجع أهمية البرنامج الجديد إلى أنه يمثل حماية جيدة لمن يستخدمون خاصية بصمة الوجه، حيث لن يستطيع الهاكرز الحصول على لقطات لوجههم والولوج إلى ملفاتهم المهمة.

ومن المرجح أن يكون البرنامج أكثر فائدة عندما يتعلق الأمر بالأجهزة المحمولة، حيث لا يرتاح الكثيرون لمظهر حواسيبهم المحمولة وهي مغطاة بشريط لاصق على عدسة الكاميرا المدمجة بها.