تحديث مقاتلات الجيل الرابع الأميركية لمواجهة الجيل الخامس

من المقرر أن تتسلم قوات البحرية الأميركية مقاتلتين طراز Super Hornet Block III F/A-18 بعد قيام شركة بوينغ بإتمام عمليات تطوير وتحسينات لهما نهاية أبريل/نيسان 2020.

كانت البحرية الأميركية قد تسلمت أول مقاتلة مُحسّنة من نفس الطراز خلال الشهر الجاري، والتي شملت تعديلات تسهم في إطالة عمرها بالخدمة من 6000 إلى 7500 ساعة طيران، وفي السنوات القليلة المقبلة، إلى 10000 ساعة، ليستمر استخدام المقاتلة التكتيكية لعقود قادمة، وفقاً لما نشره موقع "New Atlas".

تحديث وتطوير الأسلحة الحالية

لا تقتصر عمليات تحديث منظومات التسلح بالجيش الأميركي على بناء أنظمة جديدة على أحدث طراز فقط، وإنما يشتمل أيضًا على تحديث الأنظمة الناجحة التي تعمل بالخدمة حاليا. ومن هذا المنطلق من المتوقع أن تستمر المقاتلة قاذفة القنابل طراز B-52 العملاقة في التحليق حتى الأربعينيات من القرن الحالي. وفي هذا السياق، تخطط قوات البحرية وقوات مشاة البحرية الأميركية للحفاظ على مقاتلات تنتمي إلى الجيل الرابع، والذي دخل الخدمة لأول مرة في عام 1995، في الخدمة النشطة ومع تعزيز وتطوير قدراتها على مواجهة مقاتلات الجيل الخامس للعدو.

ترقية نسخ قديمة

تقوم شركة بوينغ، بالإضافة إلى عمليات التطوير والتحسين للمقاتلات سوبر هورنيت من النسخة الثالثة، بتعديل 15 إصدارًا قديما وفق معايير وقدرات النسخة الثالثة أيضا. وبحسب ما أعلنته بوينغ تستغرق عمليات التحسين والترقية ما بين 12 و18 شهراً، ومن المقرر أن يتم تجهيز 4 مقاتلات في إطار تلك الخطة مع نهاية العام الجاري.

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تحديث مبهر

وتمتد عمليات الترقية والتحسين من تقوية وتدعيم هياكل المقاتلات إلى إضافة نظم محسّنة للأشعة تحت الحمراء؛ مع استبدال خزانات الوقود بأخرى مطابقة لكن يمكن أن تحمل 1600 كيلوغرام من الوقود الإضافي مع تقليل السحب وتوسيع نطاق التشغيل بمقدار 480 كيلوغرام.

كما يجري تحديث أنظمة قمرة بتقنيات القيادة المتقدمة لتتبع وتوجيه ضربات إلى أهداف متعددة باستخدام شاشة تعمل باللمس جنبا إلى تحسين قدرات الشبكات بما يساعد على معالجة المزيد من البيانات في نفس اللحظة بحيث تصبح المقاتلات متعددة المهام وتشارك في عمليات الاستطلاع وجمع المعلومات أيضا.