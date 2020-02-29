شاهد.. روبوت طاهٍ يوفر وجبات ساخنة للأطباء في ووهان

إطلاق أول روبوت طاه قادر على إعداد وجبات الطعام في مدينة #ووهان.#معا_ضد_كورونا pic.twitter.com/UsfVtNpvfm — CGTN Arabic (@cgtnarabic) February 19, 2020

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي معاناة الأطباء في ولاية ووهان الصينية بؤرة فيروس كورونا، لا سيما أن هؤلاء معرضون لخطر الإصابة بشكل مستمر، وتحول بعض الأطباء المعالجين لمرضى الفيروس فريسة له.

ويعيش الأطباء في ووهان الصينية معاناة يومية ولحظية، ويضطرون للعمل ساعات طويلة جداً من العمل، تتجاوز الـ12 ساعة بكثير في معظم الأحيان.

كما يواجه الكثير منهم مشكلة عدم إمكانية تناول وجبات ساخنة فى الوقت المناسب بسبب عبء العمل الثقيل. وفي هذا الصدد، عملت السلطات في الصين على توفير حل تكنولوجي لهذه المشكلة.

ونشرت وسائل الإعلام الصينية صورا تظهر روبوت طاهٍ فى نقطة الحجر الصحي بمعهد الموارد الأرضية لمقاطعة هوبي، الواقع في مدينة ووهان قبل أيام، ما أثار فضول وإعجاب العديد من الأطباء والممرضات هناك لما جلب لهم من الراحة في تناول الطعام. إذ يمكنهم طلب وجبة مجانية من خلال مسح الكيوآر كود المجهز بالروبوت ليشغل الروبوت بسهولة، وبعد حوالي 15 ثانية، يسلم الروبوت وجبة ساخنة إلى طالبها.

يُذكر أن الروبوت يستطيع طبخ 36 وجبة في آن واحد، وإعداد 100 إلى 120 وجبة خلال ساعة واحدة. والأهم من ذلك، يتميز الروبوت الذي يمكن أن يعمل على مدار الساعة بعملية طبخ وتسليم غير مأهولة، مما يقلل بشكل كبير من خطر العدوى الناجم عن التواصل البشري.

وأعلنت الصين، السبت، تسجيل 47 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع عدد الوفيات في البلاد جراء الفيروس إلى 2835.

وقالت اللجنة الوطنيّة للصحة أيضا إنها سجّلت 427 حالة إصابة جديدة، أي بزيادة عن اليوم السابق، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 79251 حالة.

وتوفي شخص واحد في بكين، وآخر في مقاطعة هاينان، بينما توفي 45 في هوبي.