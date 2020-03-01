شاهد.. كويكب جذبته الأرض سيغادر قريباً لمدار الشمس

اكتشف باحثان في مسح الفضاء كويكباً صغيراً سحبته الجاذبية الخاصة بكوكب الأرض، وضمته إلى الأقمار التي تدور حولها، ليستقر على مدار ثابت بشكل مؤقت.

ورصدت عدسات التلسكوب والأقمار الصناعية الكويكب المعروف باسم "2020 CD3". وذكرت الدراسات أن الكويكب الذي بدأ الدوران حول الأرض سيغادر مداره متجها نحو الشمس في أبريل/نيسان القادم، ليبدأ بعدها مساره حول الشمس.

ارتباط مؤقت

BIG NEWS (thread 1/3). Earth has a new temporarily captured object/Possible mini-moon called 2020 CD3. On the night of Feb. 15, my Catalina Sky Survey teammate Teddy Pruyne and I found a 20th magnitude object. Here are the discovery images. pic.twitter.com/zLkXyGAkZl — Kacper Wierzchos (@WierzchosKacper) February 26, 2020

وبحسب "سي إن إن"، اكتشف الباحثان كاسبر وايرزوس وثيدور بورن، العاملان في جامعة أريزونا في توكسون القمر الصغير الذي تم سحبه إلى كوكب الأرض قبل عامين أو ثلاثة أعوام كما تشير التوقعات.

وبحسب مركز "سميثسونيان" للفيزياء الفلكية فإن البيانات التي تشير إلى تكامل المدار، تدل على أن هذا الكويكب مرتبط مؤقتاً بالأرض.

ويرجح الباحثون أن يتراوح قطر الكويكب بين 6.2 قدم و 11.4 قدم، مشيرين إلى أنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ستظهر المزيد من المعلومات حول القمر.

وفي هذا الصدد، قال إريك كريستنسن، مدير المسح "سيساعدنا ذلك بشكل أفضل على فهم أصل الكويكب، بالإضافة إلى جدول زمني أكثر دقة لتاريخ وصوله إلى المدار".

وأضاف "هذا سيساعدهم على تحديد ما إذا كان كويكباً صخرياً أو جسماً اصطناعياً".