كورونا.. تقنية فائقة لقياس حرارة 100 شخص بدقيقتين

نشر الإعلام الصيني صورا لرجال شرطة يعمدون إلى قياس درجة الحرارة للناس عند مدخل شارع تشونشي للراجلين في مدينة تشنغدو جنوب غربي الصين من خلال خوذات يرتدونها على رؤوسهم، ما يعتبر تقنية فائقة.

ويمكن لهذا النوع من الخوذات الذكية مسح درجة حرارة جسم المارة عبر كاميرا الأشعة تحت الحمراء المثبتة عليها. ثم تظهر المعلومات المسجلة في الوقت الحقيقي على شاشة الواقع الافتراضي أمام عيون مرتديها.

وإذا تم العثور على شخص تتجاوز درجة حرارة جسمه 37.3 درجة مئوية، تنبه الخوذة مرتديها على الفور. وتستطيع هذه الخوذة إكمال مسح وتسجيل درجة الحرارة لحوالي مائة شخص فى دقيقتين اثنتين.