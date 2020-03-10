بالصور.. مركبة ذكية تنقل الطعام لبؤر كورونا وتعقم نفسها

حولت شركة "تشانغشا شينغشن" للتكنولوجيا الذكية في الصين مركبة آلية ذكية كانت تستخدم في الأساس لتسليم الطرود، لتوصيل وجبات الطعام للعاملين في منطقة تشانغشا للتنمية الاقتصادية والتقنية في مقاطعة هونان بوسط الصين، من أجل الحد من خطر الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

وبحسب وكالة شينخوا الصينية، ترسل المركبة المجهزة بوظيفة التطهير بالأشعة فوق البنفسجية، رسالة للمستخدمين بعد انطلاقها، وتفتح بابها تلقائيا بعد مسح المستخدم رمز الاستجابة السريعة على شاشتها وإدخال رمز التحقق.

ويمكن للمركبة تحديد المسار بدقة وتفادي السيارات والمشاة، مع قدرة على توصيل 200 وجبة خلال رحلة واحدة.