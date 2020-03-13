"غول" كهربائي رباعي الدفع بقدرات تخترق الكثبان الرملية

كشف المصممان الإيطاليان جورجيتو وفابريزيو جورجيارو النقاب مؤخراً عن تفاصيل تحفتهما المبتكرة الجديدة سيارة الدفع الرباعي الكهربائي التي يطلق عليها "2030"، وفقاً لما نشره موقع "New Atlas".

سبق أن عرضت دار GFG Style لتصميم السيارات نموذج "كنغارو" من فئة SUV فائق المستوى في العام الماضي، وتقدم هذا العام نموذجًا أكثر تفوقًا، وهو الطراز المسمى "2030".

يصف الخبراء النموذج الجديد "2030" بأنه "غول" كهربائي رباعي الدفع، تم تشييده على شاسيه من الألومنيوم وهيكل خارجي مصنوع بالكامل من الكربون.

أناقة داخلية وانسيابية خارجية

تقول شركة GFG Style أن المركبة الجديدة تتميز بتسارع من 0-100 كم/ساعة خلال 3.5 ثانية وتصل سرعتها القصوى إلى 200 كم/ساعة "على أي نوع من التضاريس"، ويبلغ نطاقها حوالي 365 كلم قبل الحاجة لإعادة الشحن.

يجمع التصميم الداخلي للسيارة 2030 بين الهدوء والحدة في آن واحد، مع وجود مفهوم سلس وأساسي في التشغيل، بالإضافة إلى شاشة رائعة تعمل باللمس أعلى عجلة القيادة مستقبلية.

تتميز المركبة "2030" بمتوسط ارتفاع أعلى قليلاً من الكثير من السيارات فئة SUV الرياضية، يؤهلها للانطلاق بسرعات عالية فوق الوعرة. بل ويتوقع الخبراء أن يتبادل سائقو النموذج الجديد مقاطع فيديو مثيرة أثناء قيادتهم لمركبة الجديدة والقوية على الشواطئ وعبر الكثبان الرملية في الصحاري.