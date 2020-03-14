لمواجهة كورونا.. أميركا توافق على جهاز يفحص الآلاف بيوم واحد

وافق منظمو الصحة في الولايات المتحدة الأميركية على جهاز اختبار جديد للكشف عن فيروس كورونا، من شأنه أن يسرع بعشرة أضعاف القدرة على اختبار المرضى، ويساعد على حل عقبة كبيرة أمام الجهود الأميركية لاحتواء الفيروس، بحسب تقرير نشره موقع "بلومبيرغ" Bloomberg.

ومنحت إدارة الغذاء والدواء "إذن الاستخدام في حالات الطوارئ" للاختبار الذي يعمل على أنظمة كوباس 6800/8800 من شركة روش القابضة.

وسيكون نظام 8800 قادرًا على اختبار 4128 مريضا في اليوم، ويمكن للنسخة 6800 اختبار ما يصل الى 1440. والأداة متاحة أيضا في أوروبا والبلدان التي تقبل علامة CE للأجهزة الطبية.

وارتفع سهم روش بنسبة 11% في الساعة 1:29 بعد الظهر في زيوريخ، وهي أكبر زيادة خلال اليوم منذ عام 1997. وقال توماس شينيكر رئيس وحدة التشخيص في شركة صناعة الأدوية السويسرية، في مقابلة "نحن نزيد سرعة الفحص".

النتيجة تظهر بـ4 ساعات

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ويعد سرعة الاختبار والفحص أمر بالغ الأهمية لوقف انتشار Covid-19 لأنه يسمح للعاملين في مجال الرعاية الصحية تحديد المصابين والحجر الصحي عليهم، حتى لو كانوا لا يعانون من العديد من الأعراض. ويمكن أن يقلل ذلك من العدد الإجمالي للإصابات ويمنح الوقت لصانعي الأدوية للتوصل إلى علاجات أفضل، وفي نهاية المطاف، إلى لقاح ضد المرض.

وهذا هو جهاز الاختبار الثالث - وأول جهاز اختبار متاح تجاريًا – يحصل على موافقة طارئة من قبل إدارة الأغذية والدواء الأميركية. وقد تعرضت الولايات المتحدة والكثير من دول أوروبا للانتقاد بسبب بطء أدوات الفحص مما سمح للفيروس بالانتشار.

وتتوفر أنظمة كوباس من شركة روش، التي تم إطلاقها في عام 2014، وعلى نطاق واسع على مستوى العالم، حيث يعمل 695 جهازًا من طراز 6800 و132 نظامًا من طراز 8800 تم تركيبها بالفعل.

وقال شينيكر إن هناك 110 من هذه الأدوات في الولايات المتحدة، وقد قامت روش بتركيب "كمية كبيرة" من الأدوات الجديدة في مواقع رئيسية في الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة. ورفض روش تحديد عدد أدوات 8800 وعدد طرازات 6800. وأضاف لقد قمنا بالتأكيد بتوسيع قدرة الاختبار بشكل كبير في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

أسرع بنحو 10 مرات

ويمكن لنظام cobas 8800 اختبار المرضى أسرع بنحو 10 مرات من اختبار روش الحالي للفيروس التاجي والذي يعمل على أجهزة MagNA Pure 24 و LightCycler 480.

وفي حين أن هذه الأدوات تتطلب المزيد من الاهتمام البشري، فإن هناك المزيد منها في المختبرات والمستشفيات في جميع أنحاء العالم. وقال شينيكر إنهم سيواصلون لعب دور حاسم في اختبار الناس، لا سيما خارج الولايات المتحدة.

وتوفر أجهزة كوباس 6800/8800 نتائج الاختبار في غضون أربع ساعات. وقالت الشركة إن "روش يمكنها تقديم ملايين الاختبارات شهريا" ورفضت الشركة التعليق على تسعير الاختبارات.

وتحلل الاختبارات الأحماض النووية المستخرجة من لعاب المرضى أو المخاط، وتقارنها بالتسلسلات الموجودة في سلالات الفيروس التاجي كرونا، بما في ذلك السارس وتلك التي ظهرت في ووهان، الصين.