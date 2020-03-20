كورونا يصل "ناسا".. تعليق بناء صاروخ وإغلاق مركز فضائي

قالت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) إنها علّقت العمل على بناء الصاروخ ومركبات "أوراين" لمهمتها المأهولة إلى القمر "أرتميس" بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المجتمع.

وأعلن رئيس الناسا جيم برايدنستاين مساء الخميس أن وكالة الفضاء ستغلق منشأة ميتشود في نيو أورلينز حيث يبنى الصاروخ إضافة إلى مركز ستينيس الفضائي القريب.

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وأوضح "قررنا إغلاق مركز ستينيس بسبب ارتفاع عدد حالات كوفيد 19 في المجتمع المحيط به وعدد حالات الحجر الصحي المنزلي بين العاملين فيه وتأكيد إصابة واحدة بين فريق العمل في ستينيس".

وتابع "ستعلق ناسا مؤقتا إنتاج الصاروخ ومركبات أوراين واختبارهما. وستباشر فرق ناسا والمتعهدون إغلاقا منظما يبقي كل الأجهزة في حال سليمة حتى تمكنهم من استئناف العمل".

وقد يضرب تفشي فيروس كورونا المستجد الخطط الأميركية الهادفة للعودة إلى القمر بحلول العام 2024.

وقال برايدنستاين "ندرك أنه ستكون هناك تأثيرات على مهمات ناسا لكن فيما تعمل فرقنا على تحليل الصورة الكاملة وتقليل الأخطار، فإن أولويتنا القصوى هي صحة القوى العاملة في وكالة ناسا".