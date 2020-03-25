شاهد صورة مذهلة للقمر كأنه زحل.. وناسا تعلق

التقط مصور محظوظ في غواتيمالا صورة مذهلة للقمر يبد فيها كأنه كوكب زحل.

والتقطت الصورة من قبل المصور فرانسيسكو سوجويل من ارتفاع ستة أميال (9.6 كم) من معسكر قاعدة بركان أكاتينانغو في غواتيمالا.

ومشى سوجويل لمدة ست ساعات ليصل إلى قمة معسكر قاعدة أكاتينانغو للحصول على المنظر المثالي، الذي التقطه قبل شروق الشمس، وفق ما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ويظهر القمر مع الغيوم النادرة التي شكلت حلقات مثالية حول الجرم السماوي. وشاركت وكالة ناسا الصورة على الموقع الإلكتروني التابع لها: صورة اليوم الفلكية.



وكتبت: "لماذا يبدو زحل كبيرا جدا؟ لأنه ليس هو، هذه السحب الأمامية على الأرض التي تعبر أمام القمر".

وأضافت الوكالة: "يظهر القمر بمرحلة هلال طفيفة مع رؤية معظم سطحه بواسطة ضوء الأرض المنعكس المعروف باسم الوهج اللامع".

وتابعت: "تضيء الشمس مباشرة الهلال القمري المضيء من الأسفل، ما يعني أن الشمس يجب أن تكون تحت الأفق، وبالتالي تم التقاط الصورة قبل شروق الشمس".

زحل هو الكوكب السادس من حيث البعد عن الشمس ويشتهر بحلقاته. ويحتوي زحل الحقيقي على آلاف الحلقات الصغيرة. وتشكل الحلقات مليارات القطع من الجليد والغبار والصخور. ويقال إن هذه القطع تختلف في حجمها من حبة الملح إلى حجم المبنى.

ولاحظ الفلكي الشهير غاليليو لأول مرة الحلقات بواسطة تلسكوبه في عام 1610.