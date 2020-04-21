انتبه.. قد تنقل لحيوانك المفضل عدوى كورونا

مازال فيروس كورونا المستجد يثير الاهتمام بأي تفصيل جديد عنه، فقد كشف مسؤول صحي روسي، الاثنين، أن هناك خطراً من انتقال فيروس كورونا من أشخاص مصابين بالمرض إلى الكلاب والقطط المنزلية، مؤكداً في الوقت نفسه عدم وجود مؤشرات على انتقال عدوى بالعكس.

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في التفاصيل، وفي تصريحات صحافية أدلى بها في بلجيكا، ذكر قسطنطين سافينكوف، نائب رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية، أن منظمة الصحة العالمية قد رصدت حالات عدة لانتقال فيروس كورونا إلى كلاب وقطط ونمور نتيجة احتكاكها بأشخاص مصابين بـ "كوفيد-19".

وقال سافينكوف إن البحوث المعملية أثبتت إمكانية انتقال فيروس كورونا من قطة إلى قطة أخرى، مشيراً إلى أن الكلاب من هذه الناحية، أكثر مناعة من القطط.

فيما أشار إلى عدم وجود أي مؤشرات على إمكانية انتقال الفيروس من الحيوانات المنزلية إلى أصحابها.

يذكر أن كورونا أودى بحياة ما لا يقلّ عن 167 ألفاً و500 شخص في العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر في الصين، وفق حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية حتى الساعة 19,00 ت.غ من مساء الاثنين.

وسجلت الصين القاريّة (من دون ماكاو وهونغ كونغ)، حيث ظهر الفيروس للمرة الأولى أواخر كانون الأول/ديسمبر ما مجموعه 82747 إصابة (12 حالة جديدة بين الأحد والاثنين) بينها 4632 وفاة، فيما شفي 77084 شخصاً.